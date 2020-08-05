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Yenimahalleli gençlerin üniversite hayali gerçeğe dönüştü

27-28 Haziran tarihinde yapılan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2020-YKS) katılan Yenimahalleli gençler, başarıyı Destek Eğitim Merkezleri ile yakaladı.
Yenimahalleli gençlerin üniversite hayali gerçeğe dönüştü

Yenimahalle’de gençlere ve çocuklara kaliteli ve çağdaş eğitim hizmeti sunmak amacıyla ilçenin dört bir yanında hizmete açılan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, YKS’de başarı oranını yüzde 50’ye çıkardı.
Pandemi nedeniyle Mart ayında okulların kapanması sonrasında soru çözümleri, online eğitimler ve özel eğitimlerle ilçede gençlere eğitim desteği sunan Destek Eğitim Merkezleri’nde, YKS sınavına hazırlanan 280 öğrencinin 150’si hedeflediği üniversiteyi kazanma başarısı gösterdi.

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150 genç hayallerine kavuştu
Aldıkları puanlarla YKS’de ilk 10 bin ve 20 bin aralığına girmeye hak kazanan Destek Eğitim öğrencileri, üniversitelerin hukuk, mühendislik, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık ve öğretmenlik gibi yüksek puan isteyen bölümlerini kazanma fırsatı yakaladı. 
Yenimahalle’de eğitimde başarı ve kalite oranını artırmayı kendisine amaç edinen Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri; öğrencilere 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri ile ilgili olarak da Karşıyaka ve Ragıp Tüzün Eğitim merkezlerinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor.

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“Önceliğimiz eğitimdir”
Yenimahalle’de eğitimin gereken kaliteye ulaşabilmesi ve gençlerin başarılı olabilmesi amacıyla eğitime büyük yatırım yaptıklarının altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “İlçemizde göreve geldiğimiz ilk günden bu yana eğitime tam destek veriyoruz. Çocuklarımız geleceğin söz sahibi bireyleri olsun, kaliteli eğitim alsın ve iyi eğitim veren üniversiteleri kazanma başarısı göstersin istiyoruz. Çocuğunu kursa gönderecek ekonomik durumu olmayan vatandaşlarımız için açtığımız Destek Eğitim Merkezleri sınavlarda büyük başarı gösteriyor. Gençlerimizin eğitimi bizim önceliğimizdir. Sınavdan başarı ile çıkan öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.

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