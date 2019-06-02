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Yenimahalleliler Cemre Parkı’ndaydı 

Yenimahalle Belediyesi, binden fazla ilçe sakininin katıldığı iftar programını Demetevler Mahallesinde bulunan Cemre Parkı içerisinde düzenledi.
Yenimahalleliler Cemre Parkı’ndaydı 

Genç, yaşlı, 7 den 70’e Demetevler sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği, İlahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

“Ramazan bize hoşgörüyü hatırlatır”

İftar yemeği sonrasında vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Ramazan ayı, birlik, beraberlik, hoşgörü ve en önemlisi paylaşmanın ne demek olduğunu en güçlü duygularla bize hatırlatan kutsal bir aydır. Bu mübarek ay da küskünlükler bir kenara bırakılır, zengin fakir ayrımı yapılmaksızın her insan aynı sofrada orucunu açar. Yenimahalle Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri ilçemizde komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi, var olan hoşgörü ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla mahalle iftarları düzenliyoruz. İlçe genelinde birçok mahallede kurulan sofralar aracılığıyla çocuk, genç, yaşlı tüm Yenimahalleliler aynı sofrada oruç açıyor,  birlikte ibadet ediyor.

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Ben Demetevler mahallesinde yaşayıp, sizlerle ve büyüklerinizle komşuluk, hemşerilik yapmış bir belediye başkanıyım. Göreve geldiğimiz günden beri ilçemiz güzel günler görsün, Yenimahalle gelişsin, gelişirken geçmişten günümüze taşıdığımız değerlerimiz kaybolmasın diye uğraş veriyoruz. Ülke olarak sıkıntılı günler yaşadığımız bu süreçte Ramazan ayının bizlere öğrettiği hoşgörü ortamından faydalanmamız gerekiyor. Ramazan ayında vatandaşlarımızın yaptığı ibadetin kabul olmasını, İslam aleminde yaşanan savaş ortamının ve acıların son bulmasına vesile olmasını diliyorum” dedi.

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