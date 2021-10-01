Yenimahallelilere yeni araçlar

Yenimahalle Belediyesi,araç filosuna 29 adet yeni araç ekledi. Yeni alınan araçlarla Yenimahalle’de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 504’e yükseldi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam eden Yenimahalle Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 7 adet tanker, 2 adet asfalt yama aracı, 5 adet damperli kamyon, 2 adet minibüs, 1 adet emisyon zift atma aracı, 1 adet mazot tankeri, 1 adet loder kepçe ile Park Bahçeler Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 3 adet tanker, Zabıta Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 4 adet binek kamyonet, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 3 adet binek kamyoneti araç filosuna dahil etti.

Araç parkını ziyaret eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran ile birlikte alınan yeni araçları inceleyerek ilgililerden araçlar hakkında bilgi aldı.

“Kiralamada harcanan paralarla kendi araçlarımızı satın aldık”

Kiralık araçların maliyeti yükselttiğini belirten Yaşar, "Göreve geldiğimde belediyeye ait sadece 17 araç vardı. Geri kalan araçların tamamı kiralıktı. Biz de gördük ki birkaç yıllık kiralama bedeli karşılığında araçlarbelediyenin olabiliyor. Bu yüzden araçları satın almaya, ilçemize kazandırmaya karar verdik. Böylelikle kiralamada harcanan paralarla kendi araçlarımızı satın aldık, almaya da devam ediyoruz. Bugün itibarıyla 504 aracımız var. Bu araçlar artık Yenimahalle’ye ait” diye konuştu.

Yenimahallelilere hayırlı olsun

Araçları tek tek inceleyen Başkan Yaşar, “Göreve geldiğimden bu yana belediyemize ait araçlar ile vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu araçlarla ilçemizde açılmadık yol, asfaltlanmadık sokak bırakmadık. Kendi işimizi kendi araçlarımız ile yapıyoruz. Kiralık araçlara para ödemiyoruz. Yeni araçlarımız Yenimahallelilere hayırlı olsun” dedi.