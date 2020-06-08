Yenimahalle’nin alt yapı atağı hızla devam ediyor

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında hizmete devam ediyor.

Havaların ısınması ile birlikte altyapı çalışmalarına yoğunluk veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bordür, asfalt serim, yol açma, tretuvar, kaldırım ve yol açma çalışmalarını ilçenin tümüne yayarak sürdürüyor.

Alt yapı çalışması tüm ilçeye yayıldı

İlçe sakinlerinin temiz ve güvenli yollarda seyahat etmelerini hedefleyerek Yenimahalle genelinde alt yapı seferberliği ilan eden ekipler; Batıkent İnönü Mahallesi ve Aşağı Yahyalar Mahallesi’nde yol açım çalışmalarını sürdürürken, Mehmet Akif Ersoy ve Kuzey Yıldızı mahallelerinde de bordür çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

2019 yılında 35 bin metrekare tretuvar yapımı, 150 bin metrekare yol açımı, 64 bin metre bordür üretimi gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılı için 60 bin metre bordür üretimi, 200 bin metrekare yol açımı, 400 bin metrekare alan düzenleme, hedefine ulaşmak amacıyla 7 gün 24 saat çalışıyor.

“Vatandaşın rahatı için gece gündüz çalışıyoruz”

Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz alt yapı çalışmalarını ilçenin tümüne yaymış durumda. Yenimahalle alt yapı konusunda yaptığı özenli çalışmalarla örnek bir belediyedir. Yenimahalle’nin merkez bölgelerin en uzak köyüne kadar her noktasında vatandaşımız temiz sokaklarda yürüsün, çamur sorunu yaşamasın düşüncesiyle gece gündüz çalışıyoruz” dedi.