  • BIST 98.759
  • Altın 387,552
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 7 °C
»

Yenimahalle’nin cadde ve sokaklarında ilaçlı yıkama

Yenimahalle Belediyesi ekipleri, corona virüsü sebebiyle ilçe genelinde tüm ana cadde, bulvar ve ara sokakların ilaçlama ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyor.
Yenimahalle’nin cadde ve sokaklarında ilaçlı yıkama

Corona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana ilçe genelinde parklar, pazar yerleri, çöp konteynerleri, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi vatandaşın sık kullandığı ve yoğun temasın olduğu yerleri dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, tüm ilçe de bulvarlar ve caddelerde yıkama ve ilaçlama işlemi gerçekleştiriyor.

Bulvar ve caddelere detaylı yıkama

İlaçlı ve sabunlu su kullanarak 4 tanker ve 20’den fazla personelle ilçe genelinde aralıksız yıkama ve ilaçlama çalışması yürüten Yenimahalle Belediyesi ekipleri, Yenimahalle genelinde ana caddeler ve sokaklarda sürekli ilaçlı yıkama işlemi gerçekleştiriyor.

tanker-yikama-(8).jpg

Yaşar “Dezenfekte çalışmamız aralıksız sürüyor”

Yenimahalle’de Corona virüsüne karşı yürütülen temizlik ve dezenfekte işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Corona virüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana bütün birimlerimizi seferber ederek, aralıksız olarak dezenfekte ve ilaçlama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Vatandaşın yoğun kullandığı ve temasın fazla olduğu noktaların yanında kamu hizmet binaları, bankamatik noktaları, taksi durakları gibi birçok alanda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Cadde ve sokaklarda da ayrıca yetkili birimlerimiz yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın da bu süreçte evlerinden çıkmaması ve temizlik kurallarına dikkat etmesi büyük önem ifade ediyor” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altındağ’da 100 çocuğa 100. yıl pastası25 Nisan 2020 Cumartesi 06:04
  • Büyükşehir'in otobüsleri "23 Nisan çocukları" için ilçe ilçe gezdi25 Nisan 2020 Cumartesi 04:59
  • Havai fişeklerle gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı25 Nisan 2020 Cumartesi 04:02
  • Kızılcahamam’da en güzel tasarım yapanlar ödüllendirildi25 Nisan 2020 Cumartesi 03:07
  • Yenimahalle Belediyesi’nden 100. Yıl morali25 Nisan 2020 Cumartesi 02:01
  • Çölyak Hastası Küçük Erva’ya Doğum Günü Sürprizi25 Nisan 2020 Cumartesi 01:03
  • Kahramankazan'da 23 Nisan özel dijital devir teslim24 Nisan 2020 Cuma 05:07
  • 23 Nisan coşkusu Keçiören’in tüm mahallelerinde yaşandı24 Nisan 2020 Cuma 04:05
  • Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi çalışmaları yeniden başladı24 Nisan 2020 Cuma 02:03
  • Altındağ Belediyesinden çiftçilere destek24 Nisan 2020 Cuma 02:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti