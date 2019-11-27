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Yenimahalle’nin engelsizleri diş muayenesinde

Yenimahalle Belediyesi, Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nin özel üyelerini diş taramasından geçirdi.
Yenimahalle’nin engelsizleri diş muayenesinde

Belediye’nin diş hekimi tarafından yapılan diş taramasına katılan tüm yaş gruplarından 50 özel çocuk, diş fırçalama teknikleri, diş çürükleri ve tedavisi gibi diş sağılığı için büyük öneme sahip konular hakkında detaylı bilgi sahibi oldu.
Ahşap, takı tasarımı, müzik, resim atölyeleri ile zihinsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal aktivitelerden yararlanmasını, kültürel etkinliklere katılımını sağlamak amacıyla kurulan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi, özel bireylerin diş sağlığını da unutmadı. 

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Ailelere diş sağlığı hakkında bilinçlendi

Dişlerinde problem tespit edilen tesis sakinlerinin ailelerini ilgili sağlık kurumuna yönlendiren kurum doktoru, ailelere diş çürükleri ve ağız bakımı konusunda yapılması gerekenleri anlattı.
Düzenlenen diş sağlığı taramasının kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirten aileler “ Çocuğumuzu diş muayenesine götürürken büyük zorluk yaşıyoruz. Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklarımızı düşünerek yaptığı bu sağlık taramasından mutluluk duyuyoruz. Haftanın belirli günlerinde çocuklarımızı buraya getiriyoruz ve öğretmenler eşliğinde birçok sosyal aktiviteye katılıyoruz. Çocuklarımız eğlenerek ve öğrenerek vakit geçiriyor.” şeklinde konuştu. 

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