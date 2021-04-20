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Yenimahalle’nin milli gururu kendi rekorunu kırdı

Katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye’nin adını gururla temsil eden Yenimahalle Belediyesi’nin görme engelli milli sporcusu Havva Elmalı, Dünya Para Atletizm Grand Prix yarışmalarından şampiyonlukla döndü.
Yenimahalle’nin milli gururu kendi rekorunu kırdı

16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında, İtalya’nın Venedik kentinde bulunan Jesolo bölgesinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Yenimahalle’nin milli gururu Havva Elmalı, 33 ülkeden 275 atletin katıldığı müsabakalarda, kadınlar 1500 metre T11 sınıfında 5.11.76’lık derecesiyle dünya birincisi olmayı başardı.

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Yenimahalle’nin milli sporcusu rekora doymuyor
2019 yılında katıldığı Para Atletizm Dünya Şampiyonasından 800 metre ve 1500 metre’de 2 altın, 400 metre’de ise gümüş madalya kazanmayı başaran Havva Elmalı, bu kez de İtalya Para Atletizm Dünya Şampiyonasında gösterdiği performansla kendisine ait olan dünya gençler rekorunu geliştirerek kazandığı derece ile turnuvaya damga vurdu.

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Hedef Tokyo Paralimpik oyunları
Atletizmde katıldığı şampiyonlardan derece ile dönen ve Türk Bayrağını gururla dünyada temsil etmeyi başaran Yenimahalle’nin milli sporcusu Elmalı, “Antrenörüm Hasan Deniz Kalaycı ile yıl boyunca gösterdiğimiz büyük çalışma ve emeğin meyvelerini topluyoruz. Yurt dışında katıldığım müsabakalarda ülkemizin bayrağını gururla temsil etmekten onur duyuyorum. Amacımız Tokyo’da düzenlenecek olan Paralimpik oyunlara katılmak. Başarıya ulaşmak ve bayrağımızı en tepede dalgalandırmak için durmaksızın çalışacağım. Bana bu yolda destek olan aileme, antrenörüme ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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