Yenimahalle’ye Çifte Yatırım

Yenimahalle Belediyesi, Ata Mahallesi’nde görkemli bir törenle ilçenin 12’inci kreşi Havva Gürbüz Kreşi ve Gündüz Bakımevi’nin açılışını yaparken, ilçenin 5’inci yüzme havuzu Ata Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisinin de temelini attı.

2009’da Ata Mahallesi’ni kimse bilmiyordu

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçıları Yüksel Didikoğlu, Duygu Kutlu ve Tolga Kaya’nın konseri ile başlayan törende, Ata sakinlerine seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ata mahallemiz ilçemizin en yeni mahallesi. 2009 seçimlerinde bu mahalleye seçim çalışmasına katılmadım. Böyle bir yer olduğunu bile bilmiyordum. Seçimlerden sonra buraya davet edildim, geldim. Yüzlerce ev var, çamurdan geçilmiyor, yol yok, kaldırım yok, yeşil alan yok. Uganda gibi bir hayat vardı. O günlerden bugünlere geldik. Ata Mahallemiz şimdi Ankara’nın en gözde mahallelerinden biri oldu. Yollarıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal tesisleriyle, spor tesisleriyle, eğitim alanlarıyla eksiği kalmayan bir mahalle artık. Sadece bu mahallemizde değil tüm mahallelerimizde Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşit yurttaşlığından ve genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına verdiği eşit hizmet talimatından ilham alarak her yere eşit hizmet götürmeye devam ediyoruz. Yenimahalle bugün sadece Ankara’nın değil Türkiye’nin en güçlü ilçe belediyelerindendir” dedi.

Başkentimiz dünya başkentleriyle yarışacak

Ankara’ya yapılan yatırımlar hakkında konuklara bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bizler Ankara’yı elimizi uzattığımız zaman elimizi tutan tüm ilçe belediye başkanlarımızla birlikte yönetiyoruz. Ankara’da her şey yapılır, yapılacak da ama bizim önceliğimiz insan canı, insan sağlığı, eğitim ve darda kalanlar. Hedefimiz Ankara’mızı Mustafa Kemal Atatürk’ün biz emanet ettiği dünya başkentleriyle yarışır bir hale getirmektir” diye konuştu.

Yenimahalle önemli bir marka haline geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “İki değerli belediye başkanımızı da dinledik. Bir belediyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini özetlediler. Belediye yönetiminde ilkeler belirledik. Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız, Özellikle fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız, harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası millete hesap vereceksiniz dedik. Ne kadar güzel ilkeler ve belediye başkanlarımız bu ilkelere uyuyorlar. Bu ilkelere uydukları içindir ki bütün engellemelere rağmen, Ankaralılara geçmişe göre daha güzel hizmetler yapıyorlar. Saygıdeğer belediye başkanlarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Belediye başkanlarımıza bakınız nasıl çalıştıklarını görünüz diye vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu “Aynı çalışmayı, aynı azim ve kararlılıkla Türkiye için de bütün dostlarımızla beraber yapacağız. Huzuru, bereketi getireceğiz. Birlikte yaşamayı getireceğiz, hiç kimseyi inancından, kimliğinden, yaşam tarzından ötürü ayrıştırmayacağız. Bakın kreş açıyoruz şimdi. O çocuklar güzel bir Türkiye'de yaşamak isterler. Anneler babalar çocuklarının iyi eğitim almasını isterler ve o çocuklar baskının, otoritenin egemen olduğu bir devlette değil, özgürlüğün, herkesin eşit olduğu bir devlette yaşamak isterler. Bizim temel amacımız da zaten bu. Çocuklarımız bizden daha iyi koşullarda yaşasınlar, bizden daha güzel bir Türkiye'de yaşasınlar, daha iyi koşullarda yaşasınlar. Onun adımını da kreşlerle atıyoruz. Dolayısıyla 12'nci kreşi Sayın Başkan, 5 de kapalı yüzme havuzu açtı, hepiniz huzurunda kendisine teşekkür ediyorum. Yenimahalle'yi Ankara'nın ve Türkiye'nin önemli bir markası haline getirdiği için” diye konuştu.

Ata sakinlerinden Yaşar’a teşekkür

Ata Mahallesi’nin 13 yıl içinde yaşadığı değişimi anlatan Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan da “Başkanımız Fethi Yaşar’ın göreve başlaması ile birlikte yeniden doğan mahallemiz yıllar içinde gösterdiği gelişim ile kentleşmenin en güzel örneklerinden biri haline geldi. Doğru düzgün yolu, kaldırımı, parkları bile olmayan mahallemiz sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tanışmasıyla birlikte değerine değer katarak Başkentin gözde mahallelerinden biri oldu. Başkan Yaşar ve emeği geçen herkese tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.