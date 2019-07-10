Yenimahalle'ye Çorum’lu minik misafirler

Çorum’un İskilip ilçesi, Misak-ı Milli İlköğretim Okulu öğrencileri Yenimahalle’de bulunan Evrensel Değerler Çocuk Müzesi’ne misafir oldular.

Açıldığı günden bu yana yaklaşık 45 bin öğrenciye ev sahipliği yapan müzeye Çorum’un İskilip ilçesi, Misak-ı Milli İlköğretim Okulu’ndan gelen küçük misafirler güzel bir gün geçirdi.

Keyif dolu anlar

Yenimahalle Belediyesi tarafında ağırlanan minikler, yemek ikramından sonra müzede keyif dolu 75 dakikalık eğitim aldı. Eğlenirken öğrenmenin keyfine varan çocuklar, Vahşi Yaşam ve Yardımseverlik alanında Afrika ormanlarına yolculuk yaparken, Bilim Alanı’nda elektrik, kuvvet, ses konularını deneyerek öğrenmeye fırsatı buldu. Eğitimlerinin ardından, Misak-ı Milli İlköğretim Okulu Müdürü Murat Babacan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve müze çalışanlarına teşekkür etti.

Yaşar, çocuklarımız göz bebeğimiz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Müzemiz açıldığı günden bu yana binlerce çocuğumuzu ağırladı. Biz bu müzeyi açarken sadece Ankara değil tüm Türkiye’deki çocukları düşündük. Şimdi görüyorum ki çok doğru bir karar vermişiz. Müzemizden tüm Türkiye’deki çocuklar yararlanıyor. Bu durum bizi mutlu ediyor. İyi bir eğitim almış bireyler bu ülkenin teminatıdır” dedi.