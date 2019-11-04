Yenimahalle'ye yeni eğitim merkezleri açılıyor

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, yeni destek eğitim merkezlerini açmak için gün sayıyor.

İlk Destek Eğitim Merkezlerini 2016 yılında Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler’de hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 4’üncü etüt merkezini 9 Kasım Cumartesi günü Karşıyaka’da kapılarını açıyor.

3 yeni eğitim merkezi

9-10-11-12’inci sınıflarda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlere hizmet verecek olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisindeki Kurs Merkezi’nde 420 öğrenci eğitim alacak. 18’er kişilik 8 dersliğin yapıldığı kurs merkezinde 30’un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak.

Öte yandan 6-7 ve 8’inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan gençler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılıyor. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan biri Şentepe Semt Birimi içerisinde 8 derslikli diğeri Karşıyaka İş Merkezi içerisinde 6 derslikli merkezlere kayıtlar da başladı. Bu merkezlerden Şentepe’ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 344 29 02’yi, Karşıyaka’ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 332 12 14’ü arayarak bilgi alabilirler.

Çocuklarımızın başarısıyla gurur duyuyorum

Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz; ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açmaya devam ediyoruz. Şu anda merkezlerimizde binlerce öğrenci eğitim alıyor. Kurs merkezlerimize gelerek çok iyi üniversitelere yerleşen yüzlerce öğrencimiz oldu. Bundan büyük gurur olabilir mi” dedi.