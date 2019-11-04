  • BIST 100.088
  • Altın 278,505
  • Dolar 5,7223
  • Euro 6,3831
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 10 °C
»

Yenimahalle'ye yeni eğitim merkezleri açılıyor

Yenimahalle'de ikamet eden ortaöğretim, lise ve mezun öğrencilere "Eğitime Destek Projesi" kapsamında kurslar açarak ücretsiz eğitim veren Yenimahalle Belediyesi, yeni destek eğitim merkezlerini açmak için gün sayıyor. 
Yenimahalle'ye yeni eğitim merkezleri açılıyor

İlk Destek Eğitim Merkezlerini 2016 yılında Batıkent, Ragıp Tüzün Mahallesi ve Demetevler’de hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, ilçenin 4’üncü etüt merkezini 9 Kasım Cumartesi günü Karşıyaka’da kapılarını açıyor. 

3 yeni eğitim merkezi

9-10-11-12’inci sınıflarda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan gençlere hizmet verecek olan Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri içerisindeki Kurs Merkezi’nde 420 öğrenci eğitim alacak. 18’er kişilik 8 dersliğin yapıldığı kurs merkezinde 30’un üzerinde branş öğretmeni görev yapacak. 
Öte yandan 6-7 ve 8’inci sınıflarda eğitim gören ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan gençler için de 2 yeni destek eğitim merkezi açılıyor. Yakın zamanda açılışı yapılacak olan biri Şentepe Semt Birimi içerisinde 8 derslikli diğeri Karşıyaka İş Merkezi içerisinde 6 derslikli merkezlere kayıtlar da başladı.  Bu merkezlerden Şentepe’ye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler 344 29 02’yi, Karşıyaka’ya kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 332 12 14’ü arayarak bilgi alabilirler. 
Çocuklarımızın başarısıyla gurur duyuyorum
Projenin maddi olarak çocuklarını kursa gönderecek durumu olmayan aileler için büyük bir olanak olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Biz bu konuda üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapıyoruz; ortaokul ve lise öğrencilerimize ücretsiz kurslar açmaya devam ediyoruz. Şu anda merkezlerimizde binlerce öğrenci eğitim alıyor. Kurs merkezlerimize gelerek çok iyi üniversitelere yerleşen yüzlerce öğrencimiz oldu. Bundan büyük gurur olabilir mi” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut'ta ücretsiz göz taraması çalışmaları devam ediyor05 Kasım 2019 Salı 00:06
  • Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi yeniden inşa edilecek05 Kasım 2019 Salı 00:05
  • Altındağ Belediyesi Eskrim Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı05 Kasım 2019 Salı 00:04
  • Başkent'in en çok ziyaret edilen ikinci yeri04 Kasım 2019 Pazartesi 00:52
  • 95.Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı04 Kasım 2019 Pazartesi 00:50
  • "Başkenti Görmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında Samsun’dan gelen 80 ilköğretim ve lise öğrencisi Keçiören’i gezdi04 Kasım 2019 Pazartesi 00:47
  • Kahramankazan'da meydanlara kilim motifi04 Kasım 2019 Pazartesi 00:45
  • Kahramankazan’da toplanan atıklar dönüştürülerek solucan gübresi yapımında değerlendiriliyor04 Kasım 2019 Pazartesi 00:35
  • Büyükşehir'den Aile Eğitim Seminerleri04 Kasım 2019 Pazartesi 00:21
  • Beypazarı’nda ücretsiz tuvaletler04 Kasım 2019 Pazartesi 00:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti