YENİMEK kurslarına yabancı uyruklulardan yoğun ilgi

Yenimahalle Belediyesi’nin 20 farklı noktaya açmış olduğu YENİMEK kursları, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının değil yabancı uyruklu ilçe sakinlerinin de uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Yenimahalle’nin dört bir yanında, binlerce vatandaşa meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veren YENİMEK, Çin, Brezilya, İran, Azerbaycan, Suriye gibi birçok ülkeden Türkiye’ye gelen 50’ye yakın yabancı uyruklu Yenimahalle sakinine eğitim yuvası oluyor.

Ayisha yeteneğini YENİMEK’le keşfetti

Eşinin iş tercihinden dolayı Türkiye’ye gelerek Yenimahalle Serhat Mahallesi’ne yerleşen 40 yaşındaki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Ayisha Yu Khan “ Eşimin Ankara’da iş bulmasından dolayı 1 yıl önce Yenimahalle’ye yerleştik. 8 aydır Serhat YENİMEK Kurs Merkezi’nde eğitim alıyorum. Resim, çini ve seramik branşlarında haftanın 4 günü kurslara katılıyorum. YENİMEK’te kendimi keşfetme fırsatı buldum. Eğitmenlerimiz resim ve seramik alanlarında çok yetenekli olduğumu söylüyor ve bana çok yardımcı oluyor. Kurs merkezinde öğrendiğim teknikleri evimde çocuklarımla uyguluyor, onların kişisel gelişimine katkı sunuyorum. Bize sevgiyle yaklaşan hocalarımıza ve mahallemize kurs merkezi açan Yenimahalle Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Yenimahalle’den Brezilya’ya YENİMEK hediyesi

YENİMEK’in bir diğer sakini 29 yaşında ki Dayane Kılıç “ 1 yıl önce eşimle Türkiye’de tanıştık ve Batıkent’te yaşıyoruz. Çevremdekilerin tavsiyesi ile 6 ay önce Ergazi YENİMEK Kurs Merkezi’ne geldim. Haftanın 2 günü ahşap boyama kursu alıyorum. Derslerimde ürettiğim ahşap boyama ürünlerini Brezilya’ya aileme hediye olarak götüreceğim. Başka ülkelerin kültürüne her zaman merak duyuyorum. YENİMEK sayesinde yeni arkadaşlıkları ediniyor, Türk kültürünü tanıma fırsatı buluyorum. Türk insanı çok yardımsever. Burada kurulan dostluk ve arkadaşlık ilişkisine çok önem veriyorum. Ben onlara İngilizce öğretiyorum, onlar bana Türkçe öğretiyor. Evimin yakınında böylesine keyif aldığım bir kurs merkezi bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum” şeklinde konuştu.