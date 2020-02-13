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YENİMEK'e kayıtlı kursiyer sayısı 30 bine ulaştı

Yenimahalle genelinde 20 kurs merkezinde, 110 branşta, 300’e yakın öğretmen ile yıl boyunca ilçe sakinlerine meslek eğitimi ve hobi kursu hizmeti sunan YENİMEK, 30 bine yakın vatandaşın buluşma noktası oldu.
YENİMEK'e kayıtlı kursiyer sayısı 30 bine ulaştı

Bilgisayar işletmenliği, fotoğrafçılık, grafik tasarımı, bağlama, gitar, seramik, takı tasarımı, okuma yazma, diksiyon, çini işleme, İngilizce, İspanyolca, Almanca gibi birçok farklı branşta eğitimlerin verildiği YENİMEK Kurs Merkezleri, ilçe sakinlerinin hobi kursu ve meslek edindirme amacıyla tercih ettiği eğitim merkezleri olarak hizmete aralıksız devam ediyor.

Turgut Özal, İlk Yerleşim, Karşıyaka, Gazi, Yakacık, Çamlıca, Tepekule, Serhat, Batıkent Meydan AVM, Ergazi Kurs Merkezi gibi Yenimahalle genelinde 20 farklı noktada meslek edindirme ve hobi kursu eğitimi veren YENİMEK Kurs Merkezleri, haftanın 7 günü vatandaşa hizmet sunuyor. Ayrıca eğitim dönemini, belirli branşlarda başarı ile tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika veriliyor.

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“Vatandaş YENİMEK’le eğlenerek öğreniyor”

Yenimahalleliler arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, komşuluk ve arkadaşlık bilincinin geliştirilmesinde YENİMEK merkezlerinin büyük bir görev üstlendiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ YENİMEK, vatandaşın eğlenerek öğrenmesi, zamanını kendini geliştirerek geçirmesi, arkadaşlık ve sosyal ilişkilerini geliştirmesi bakımından ilçe sakinlerine büyük fayda sağlıyor. YENİMEK yalnızca hobi kursu hizmeti vermiyor. Bunun yanında işsizliğin büyük boyutlara ulaştığı bir dönemde gencinden yaşlısına binlerce insana meslek sahibi olma fırsatı sunuyor. Yenimahalle sakinlerinin Kurs Merkezlerimize gösterdiği yoğun ilgi, yaptığımız hizmetlerin vatandaşa fayda sağlaması bizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
 

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