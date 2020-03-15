Yerel yönetimlere e-katılım çağrısı

Türkiye’de e-Devlet fikrini ortaya atan ilk isimlerden olan Prof. Dr. Mete Yıldız, belediyelerin kentle ilgili karar alma sürecinde teknolojiyi kullanarak “ortak akıl” kapsamında vatandaşların görüşlerine e-Katılım yoluyla başvurması çağrısı yaptı.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlediği ‘Büyükşehir Ölçeğinde Kent Konseyleri Çalıştayı’nda konuşan Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mete Yıldız, belediyelerin teknolojiden yararlanarak yönetimde ortak akla yani e-Katılım’a daha fazla önem vermesi çağrısında bulundu.

WEB’DE 1997’DEN 2020’YE NELER DEĞİŞTİ?

Türkiye’de ‘e-Devlet’, ‘e-Katılım’ fikrini ortaya atan ilk akademisyenlerden birisi olan Yıldız, ülkemizdeki tüm belediyelerin son 25 yılda dijital dönüşüm yolculuğuyla ilgili bilgi verdi. 1997 yılında Türkiye’deki belediyelerin “web” haritasıyla ilgili bir çalışma yaptığını açıklayan Yıldız, “O zamanlar 3 bin küsur belediyeden 30 tanesine yakınının web sitesi vardı. Yani yüzde birinin sitesi vardı. Bugün eğer web sitesi olmayan bir belediye görseniz nüfusu ne kadar küçük olursa olsun ‘medeniyeti arkadan takip ediyor’ dersiniz. Bu durum size garip gelir. Çünkü bu artık bir hizmet sunma standarttı haline geldi” dedi.

“TEKNOLOJİ İLE YÖNETİME KATILIM ARTIRILMALI”

Web siteleri, bilgisayarlar, mobil telefonlar ve sosyal medya platformalar ile günümüzde zaman ve mekan engellemelerinin ortadan kalktığına dikkat çeken Yıldız, teknoloji sayesinde yönetimdeki katılımın artırılması gerektiğini belirtti. Bu konuda dünyadan bazı örnekler veren Yıldız, şunları söyledi:

“Londra’da ortak aklı kullanıyorlar; ama sadece ortak akıl yeterli değil; veriyi kullanıyorlar, veriyi halka açmışlar. Hem karar vericiler hem de vatandaşlar buraya bakıyor. Paris’te bütçenin yüzde 5’ini (Yarım milyar Avro) ‘nasıl harcayalım?’ diye insanlara soruyorlar. Teknoloji yoluyla insanlar bunu tartışıyor. Bu internet üzerinden oylanıyor ve karara bağlanıyor. Biz yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ankara’da da bütçenin 5’ine neden vatandaşlar karar vermesin”

DÜNYADA YENİ YÜKSELEN KAVRAM: “KÜYERELLEŞME”

“İspanya’nın Santander kentinde 100 bin kişi yaşıyorsa ‘Bir Kişi Bir Fikir Projesi’ kapsamında 100 bin tane fikir geliyor. İnsanlar yönetime güveniyor; çünkü arkasındalar kendileri vermişler fikirleri meşruiyette müthiş bir yükselme var. Bugün artık ‘Küyerelleşme’ diye bir kavram var. Açılımı ‘Küreselleşme, yerelleşme.’ Yerel olan her şey aslında küresel; küresel olan her şey aslında yerel. Fransa’nın Lion şehrinde teknolojiden faydalanarak kooperatif benzeri yapılara üye oluyorlar ve buradan düşük maliyetli güneş panelleri satın alıyorlar. Şehirdeki evlerin çatıları güneş panelleri ile kaplanmış, hatta ev, ihtiyacından fazla enerji üretiyorsa veya kamu binası bunu sisteme satabiliyor.”

ŞİLİ MODELİ ÇAĞRISI

“Şili’de bir senatörler yani milletvekili, bir de sanal senatörler var. Vatandaşlar kendi bilgilerini vererek kaydoluyorlar. Senatörler ve sanal senatörler yani asiller yönetimdeki her konuda oy kullanıyor internet üzerinden. Bunu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ya da TBMM’de uygulasak asiller nasıl karar veriyor, vekiller nasıl karar veriyor görsek.”

YÖNETİŞİM ÇAĞRISI

Yıldız, Türkiye’deki pek çok belediyenin de e-katılım yoluyla vatandaşları yönetime dahil etmeye çalıştığını da anlattı. Kayseri, Antalya, Ankara, İstanbul gibi bazı belediyelerin bu konuda örnek çalışmalara imza atmaya başladığını aktaran Yıldız, belediyeleri teknoloji sayesinde halkla etkileşerek ortaklaşa yönetmeye davet etti.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-