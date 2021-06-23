Yerel Yönetimlere Şiir Önerisi

Gazetemize konuşan Şair Fatih Buhara Benzek, Peygamberimizin “Şiir hikmettir” sözlerini hatırlatarak, “Şiirin ve şairlerin sevdirilmesi için belediyelere büyük iş düşüyor. Bolca aktiviteler yapılmalı, değerlerimiz gençlerimize sunmalı” dedi.

Şair ve Yazar Fatih Buhara Benzek, muhabirimiz Osman Akdoğan’a konuştu.

Şair ve Yazar Fatih Buhara Benzek, şair ve şiire dair gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Ankara’da yaşayan aslen Çankırı Çerkeşli olan Benzek, “Şiir, herkesin şu an meşgul olmak istediği; ancak muvaffak olmadığı bir şeydir. Şiir uzun lafın kısasıdır. Şiir fikir sancısı çekmektir. Şiir, kelimeleri bir araya getirip de okluma yazma bilen insanların yazıp çizeceği bir şey değildir” diyor.

ŞİİR HİKMETTİR

Hz. Muhammed’in “Şiir hikmettir” sözlerini hatırlatan Benzek, “Şiir, insanı bir yerden bir yere götürmeli, ahlakında terakki ettirmeli, insanı hikmet manasına, hikmet kapısına götürmelidir. Bu manada insanın kalp gündeminde bir değişiklik oluyorsa, eşine, dostuna, hayatına dokunabilecek bir şey olursa şiir o zaman şiirdir” ifadelerini kullandı.

TARİHTEKİ ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER ŞİİRLE MEŞGUL OLMUŞ

Tarihte yerini almış önemli şahsiyetlerin hep şiirle meşgul olduğunun altını çizen Benzek, “Fatih Sultan Mehmet’e bakın. Sen bir sultansın ama İstanbul’u fethetme gibi bir derdin var bir yandan da mahlas kazanmış, ‘Avni’ mahlasında. Kanuni Sultan Süleyman’a bakıyorsunuz ‘muhibbi’ mahlası kazanmış. Tarihimiz sanatla, şiirle çok ilgilenmiş çünkü şiir hayatın içinden bir şeydir. Şiirde bir yaşanmışlık vardır” diye konuştu.

ŞİİR İYİ BİR İLETİŞİM ARACIDIR

Fatih Buhara Benzek, az kelime ile çok şeyin anlatıldığı şiirin çok iyi bir iletişim aracı olduğunu kaydederek, “Şair insan, yazar insan çağı çok iyi okur. Bulunduğu ortamı çok iyi analiz eder. Şair bulunduğu yerin, coğrafyanın, ülkenin her zaman sözcüsü olmuştur” değerlendirmesinde bulundu.

ŞİİR ÇOCUKLARDA OLUMLU ETKİ EDER

Şiirin ve şairliğin çocuklara sevdirilmesi konusunda ebeveynlere büyük iş düştüğünü dile getiren Benzek, boş vakitlerde çocuklarına önemli şairlerin şiirlerini okumanın şiire ilginin artmasını sağlayacağını belirtti. Benzek, “Çocuklarınızla birlikte şiir okuyun. Çocuğunuzun hayatına şiir girmeye başlar, büyüdükçe de artık ondan kopamaz. Şiirler iştigal olan çocuğunuzun hayatı yorumlaması değişir” dedi.

DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNUZA MESLEK BİÇMEYİN

Ebeveynlerin sıkça yaptığı bir hataya dikkat çeken Benzek şu uyarıda bulundu: “Bizler ebeveynler olarak şurada hata yapıyoruz. Anasının karnındaki bebeklere dünyaya gelmeden meslek biçiyorlar. Allah çocuğu ileride doktor, hakim, savcı yapıyor; ama bir Fatih ya da Yavuz yapmıyor, şair yapmıyor. Bir anne, baba topluma bir birey yetiştirme derdinde olmalı. O topluma birey yetiştirme, şahsiyetli bir evlat yetiştirme derdinde olmaz ise o korktuğu toplum o çocuğunu allar, pullar yetiştirir bomba gibi pimi çeker koyar evine. Diploma insanı meslek sahibi eder ama şahsiyet sahibi edemez.”

YEREL YÖNETİMLERE BÜYÜK İŞ DÜŞÜYOR

Şiirin ve şairlerin sevdirilmesi konusunda yerel yönetimlere de büyük iş düştüğünü vurgulayan Benzek, “Yerel yönetimler muhakkak aktiviteler yapmalı, geçmişteki bizim olan değerlerimizi sunmalı, bugüne ışık tutmalı, ‘bakın sen de böyle olabilirsin’ demeli. Ailelere defaten söylüyorum, bir şeyi dayatmasınlar: ‘Oğlum, kızım şu olacak’ diye” ifadelerini kullandı.

KIYIDA DEĞİL DERİNE İNMEK LAZIM

Benzek, günümüzde şiire ilgilinin azaldığına dikkat çekerek şunları aktardı: “Şiir gönül kavramıyla olacak şeydir. Bunlar derinlik isteyen şeyler. Hayatın kıyısında kaldık, kıyıda kalanlar derini göremiyor. Hayatın kıyısında kalan insanlar, çok affedersiniz hayvandan farkı olmaz; yer, içer, uyur, kalkar, yatar. Hayatın kıyısında yaşayan insanın amacı para kazanmaktır, alışveriş yapmaktır, tatile gitmek için kredi çekmektir. Bu adamın topluma, millete, devlete, yanına, yöresine verecek bir şeyi yoktur. Dünya yangın yeridir, bu saçını tarar umurunda olmaz. Kıyıdan kurtulmak isteyen insanlar derine giren insanlarla birlikte olmalı. O derinliği sağlayacak tek kudret tek Allah’tır ve Allah’ın peygamberidir, onun ahlakıdır, onun dostlarıdır, onun salih kullarıdır.”

HERKES SAZ ÇALAR AMA DATLI ÇALAMAZ

Benzek her şiir yazan ve söyleyenden iyi bir şair çıkmayacağının da altını çizerek, rahmetli Neşet Ertaş’ın “Herkes saz çalar ama datlı çalamaz” sözlerini hatırlattı.

MESLEK DAYATMASI YAPMAYIN

Benzek son olarak şunları kaydetti: “Neden bu çağda Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Necip Fazıllar vs. çıkmıyor dedik ya daha ana karnında iken benim evladım ‘doktor olacak’ dersen Allah sana doktor verir ama Fatih vermez. Niyet güzel olacak. Tamam anne –baba gayret edecek ama bu kadar ısrarcı olma. Fıtrat diye bir şey var. Herkesin fıtratı bir kabiliyeti var. Herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok. İlla meslek, illa memur diye dayatmayın, bunu yapmayın.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-



