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Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti

Mersin'in  Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde telekomünikasyon şirketine ait rögar kapağı, üzerinde araç geçince yerinden fırlayarak iş yerine girdi. Kimseye denk gelmeyen kapak, iş yerinin camını kırdı. 
Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti

Merkez Akdeniz ilçesi Hastane Caddesi'nde gerçekleştirilen üst yapı çalışmalarının ardından telekomünikasyon şirketine ait rögar kapağı, üzerinden araç geçince yerinden çıkmaya başladı. Çevre esnafı tarafından yerine yerleştirilen kapak, önceki gün sabah saatlerinde bir kez daha yerinden çıktı. Çevredekilerin düzeltmek için yöneldiği kapak, üzerinden kamyonet geçmesi sonucu yerinden fırlayarak bir iş yerine girdi. Kimseye çarpmayan kapak, iş yerinin camını kırdı.

Gördüğü manzara karşısında şaşkına dönen iş yeri sahipleri, bir süre yetkililerin gelerek kapağı almasını bekledi. İş yeri sahibi Cemal Can, kimseye bir şey olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Sabah geldik bu manzara ile karşılaştık. Birinin gelip kapağı buradan almasını bekliyoruz" diye konuştu.

Olaya şahit olan komşu esnaf Necdet Balarısı ise "Sabah 7.00'de iş yerindeyken kapak yerinden çıktı. Takmak için giderken üzerinden geçen kamyonet fırlattı. Etrafa baktım kapağı bulamadım, sonrasında komşumun iş yerine girdiğini gördüm. Yol çalışmasının ardından kapak yeniden takıldı. Sağlam yapılmadığı için birkaç defa yerinden çıktı" dedi.

Kapak, olay yerine gelen ekipler tarafından iş yerinin vitrininden alındı, yerine yenisi takıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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