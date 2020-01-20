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Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde doğal güzelliğiyle ziyaretçileri büyüleyen Yerköprü Şelalesi, her mevsim görkemli manzarasıyla ayrı güzellik sunuyor.
Yerköprü Şelalesi güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor

Konya'nın Hadim ilçesindeki Yerköprü Şelalesi, el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatıyor.

Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan Yerköprü Şelalesi, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

Mağaralar, kireç taşı havuzlar, yosunlu travertenler, çeşitli oluşumlar ve yöreye özgü bitkilerle dolu görkemli bir manzaraya sahip Yerköprü Şelalesi, dört mevsim tabloları aratmayan manzarasıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor.

Yaklaşık 25 metre yükseklikten akan, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarının da yaz kış uğrak noktası olan şelale, unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesince şelale çevresine yaptırılan tesis ve piknik alanları da vatandaşların bölgede ailece güzel vakit geçirebilmelerine imkan sağlıyor.

"İlçede iki farklı mevsim aynı anda yaşanıyor"

Hadimioğlu, ilçede iki farklı mevsimin aynı anda yaşanabildiğini vurgulayarak, şelalenin bulunduğu bölgenin 800 rakımlı olduğu için kış aylarının çok çetin geçmediğini, şelaleye 30 kilometre uzaklıktaki 1700-1750 rakımlı mahallelerde ise 3 metre kalınlığında karla karşılaşılabildiğini bildirdi.

Şelalenin olduğu bölgede kış aylarının çok olumsuz geçmemesi nedeniyle Yerköprü'nün her mevsim turist aldığını dile getiren Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah Hadim'e bir kayak tesisi kazandırma projemiz var. Bunu gerçekleştirmek için de çalışacağız. Yerköprü'de yaz aylarında ayrı bir güzellik, kış aylarında ayrı bir güzellik oluyor. Bu nedenle yazın olduğu kadar kışın da yoğun ziyaretçi alıyor. Ziyaretçi sayısının daha da artacağını düşünüyoruz. Hadim'in merkezi oldukça soğuk ve karlı iken Yerköprü'de daha ılıman bir hava hakim olabiliyor. Bu nedenle Hadim'den Yerköprü'ye giden ziyaretçi, farklı hissedebiliyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
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