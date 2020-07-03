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Yerler belirlendi

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini, çekilen kurayla belirledi. 
Yerler belirlendi

Mamak Pazaryerinde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura çekiminin sonrasında 85 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sarıgöl, satıcılara bereketli satışlar diledi.

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Mamak Kurban Bayramı’na hazırlanıyor

Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Çadırlar arasında sosyal mesafe kuralları gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.

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