  • BIST 106.828
  • Altın 380,069
  • Dolar 6,8100
  • Euro 7,5697
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 23 °C
»

Yerleşim yerleri yakınındaki arazilere kimyasal atık dökenlere suçüstü

Diyarbakır'da özel bir firmaya ait kamyonların şoförleri, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu tarım arazilerine kimyasal atık dökerken suçüstü yakalandı.
Yerleşim yerleri yakınındaki arazilere kimyasal atık dökenlere suçüstü

​Diyarbakır- Mardin karayolu ile Şanlıurfa karayolunun kesiştiği bölgede, yakınında yerleşim yerlerinin de bulunduğu arazilere kimyasal atık döküldüğü ihbarı üzerine Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, sürücüleri kimyasal atık dökerken suçüstü yakaladı. Zabıta ekipleri, polise haber verdi. Şu ana kadar 5 ton kimyasal atık döktükleri tespit edilen firma ve sürücüler hakkında yasal işlem başlatıldı.

'KABUL EDİLEMEZ'

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, olayı öğrenir öğrenmez hemen müdahale ettiklerini belirterek, kimsenin milletin sağlığı ile oynamasına müsaade etmeyeceklerini ve gerekli yasal işlemleri başlattıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "Burada gıda sağlığı ve dolayısıyla insan sağlığı önemlidir. Bu, her şeyin önündedir. Hemen müdahale ederek gerekli işlemleri başlattık. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu vahim olayı ihbar eden vatandaşlarımızı ve gerekli müdahaleyi yapan ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'dan kritik koronavirüs açıklaması01 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon'a geldi01 Haziran 2020 Pazartesi 14:24
  • Siirt'te PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Uzman Onbaşı Gündeş'in kanı yerde kalmadı01 Haziran 2020 Pazartesi 13:42
  • AŞTİ'de seyahat sınırlamasının kaldırılmasının ardından yoğunluk yaşandı01 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
  • İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Hayatını kaybeden müzik dinleyen değil, müzik dinleyenleri uyaran vatandaşımızdır01 Haziran 2020 Pazartesi 13:03
  • Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 01 Haziran 2020 Pazartesi 12:53
  • Tanıkları Mavi Marmara saldırısını unutamıyor01 Haziran 2020 Pazartesi 12:48
  • Türkiye'de geçen yıl trafik kazası sayısı yüzde 4,9 azaldı01 Haziran 2020 Pazartesi 12:47
  • Hava yolunda iç hat seferleri başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 12:42
  • Taksim Camisi'nde çalışmalar yeniden başlıyor01 Haziran 2020 Pazartesi 12:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti