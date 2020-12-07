  • BIST 1.332
  • Altın 461,637
  • Dolar 7,8344
  • Euro 9,4689
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşıyı ve saklandığı odayı DHA görüntüledi.
Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi

ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek.

AŞININ SAKLANDIĞI ODA

Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı DHA görüntüledi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor. 

'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR'

İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, "Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor" diye konuştu.

'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ'

Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, "Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan bu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hacettepe'nin yerli aşısında çalışmalar başarıyla sürüyor06 Aralık 2020 Pazar 10:23
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar06 Aralık 2020 Pazar 10:00
  • Trabzon'da sağlıkçıların oylamada tercihi 'Büyük Çamlıca Camisi ile hilal'05 Aralık 2020 Cumartesi 10:52
  • Sağlık Bakanı Koca: Zonguldak, Ankara, Sivas ve Malatya'da risk devam ediyor05 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
  • SBÜ Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı05 Aralık 2020 Cumartesi 09:33
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar05 Aralık 2020 Cumartesi 09:24
  • Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarının detaylarını anlattı: Bir yan tesiri yoktur04 Aralık 2020 Cuma 13:21
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 65 milyon 558 bini aştı04 Aralık 2020 Cuma 11:30
  • Kan bağışçıları hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dışında tutuldu04 Aralık 2020 Cuma 10:55
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Aralık 2020 Cuma 09:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti