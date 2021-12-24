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Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda 2-8 derecede saklanan 150 bin adet aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundaki kontrollerin ardından diğer illere sevk edilecek.
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı

Acil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı, Ankara'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na yapıldı.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde üretilen aşılar, dün gece kara yoluyla Esenboğa'daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledildi.

Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan 150 bin adet aşı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda yapılacak kontrollerin ardından illere sevk edilecek.

Aşıların bulunduğu depoda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Dairesi Başkanlığında görevli Doktor Tarkan Mustafa Yamanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Aşılar, sevkiyat sonrasında depolarımıza ulaştı. Bu arada soğuk zinciri takip edildi. Birkaç farklı yöntemle sıcaklığını takip ettik. Bizim işimiz, bundan sonra aşıları güvenli şekilde depolamak, kalite testlerinin bitmesini beklemek ve bu arada Aşı Takip Sistemi'ne tanımlanması için karekod işlemlerini tamamlamak olacak. Bunun ardından da ürün güvenliğinden emin olduktan sonra aşıların illere sevkiyatına başlanacak."

Türkiye'ye gelen tüm aşıların her serisinin lot bazında ayrı ayrı analize sokulduğunu anlatan Yamanoğlu, soğuk zincire uygun ve üreticinin verdiği sertifikaları olsa bile bunların tekrar analize sokulduğunu ifade etti.

Yamanoğlu, "Tahminen önümüzdeki haftaya kadar dağıtımını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Talep dahilinde ihtiyaç oldukça üretim kapasitesinin uygunluğuna göre sevkiyatlar devam edecektir." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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