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Yerli biyokompozit vidanın tanıtımı yapıldı

Türkiye'nin ilk ortobiyolojik malzeme üreticisi BMT Grup tarafından geliştirilen biyokompozit vida kamuoyuna tanıtıldı.
Yerli biyokompozit vidanın tanıtımı yapıldı

Türkiye'nin ilk ortobiyolojik malzeme üreticisi BMT Grup tarafından geliştirilen biyokompozit vida kamuoyuna tanıtıldı.

Firmanın Kahramankazan'daki tesislerinde sunumu gerçekleştirilen ve birden fazla çeşidi bulunan vida Türk mühendislerce tasarlandı.

BMT Baps markasıyla piyasaya sürülmesinin yanı sıra imalatında biyokompozit malzemeden faydalanılan vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alınıyor.

Kemik dokusunu taklit ederek vücutta kaybolabilen ürün; omuz, diz ve bilekteki sorunların giderilmesinde yararlanılan titanyum içerikli malzemelere etkili bir alternatif sunuyor.

"Ciddi bir ihracat şansımız var"

Firmanın Kurucu Ortağı Levent Mete Özgürbüz, tanıtımını yaptıkları vidanın kendi alanındaki yeni nesil ürünler arasında yer aldığını, dünyada çok rağbet gördüğünü söyledi.

Tamamen yerli imkanlarla ürettikleri vidanın ciddi bir ihracat şansı olduğunu dile getiren Özgürbüz, "Dünyanın önemli şirketlerinin ürettiği bu ürünleri ithal olarak karşılıyorduk. Artık inşallah halkımız kendi imkanlarımızla ürettiğimiz ürünleri kullanabilecek." dedi.

Şirketin Yatırımcı Ortağı Altan Küçükçınar da ürünlerinin dünya standartlarında sertifikasyona sahip olduğuna dikkati çekerek, "Yurt dışından ithal etmek ve bu nedenle döviz aktarmak zorunda kaldığımız medikal cihazların, yurt içinde, ulusal bilgi birikimiyle üretilmesine aracılık etmekten son derece memnunuz." diye konuştu.

Radyolojik görüntülemede kolaylık sağlıyor

Ürünün tasarımcılarından Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Basat, yaklaşık 3 yıldır emilebilir malzemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Basat, vücutta eriyebilen vidaların yerli olanaklarla üretilmesinin önemine işaret ederek, geliştirilen ürünlerin ortopedi alanına hitap ettiğini, kapalı omuz, diz ve bağ cerrahisi gibi ameliyatlarda kullanıldığını kaydetti.

Ürünlerin, ameliyat sonrasında vücuttan tekrar çıkartılmasının gerek olmadığının altını çizen Basat, "Ayrıca, hastalar x-ray cihazlarından geçerken sinyal vermiyor. Radyolojik görüntüleme sırasında sinyallerde bozukluğa neden olmadığı için cerrahi işlem sonrası görüntüleme yapılmasına olanak sağlıyor." ifadesini kullandı.

Basat, vidaların ithal olanlarının fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, "Bu ürünleri kendi ülkemizde üretiyor olmamız hem maliyetleri hem de dışa bağımlılığı azaltacak. Ayrıca bu ürünleri ihraç da edebileceğiz. Bunların hepsi ülkemiz için bir avantaj." değerlendirmesinde bulundu.

DCP Fonu tarafından desteklendi

Türkiye'nin ilk "Deep-Tech" fonu Diffusion Capital Partners'in (DCP) yatırımlarından biri olan BMT Baps, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Avrupa Birliği (AB) IPA programı kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor.

DCP, yeni geliştirilen ve pazarda hızlı büyüme potansiyeli gösteren teknolojilere erken aşamada yatırım yaparak, bu teknolojilerin uluslararası pazarlara erişimi sonucu elde edilen yüksek katma değerin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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