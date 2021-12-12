  • BIST 2.035,48
  • Altın 787.70922
  • Dolar 13.8571
  • Euro 15.6764
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Yerli makineli tüfek seri üretime hazır

Yerli imkanlarla üretilen 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapma kabiliyetine sahip makineli tüfek KMG556 kalifikasyon testlerini geçerek seri üretime hazır hale geldi.
Yerli makineli tüfek seri üretime hazır

KaleKalıp Stratejik İlişkiler Müdürü Hakan Akkoç, makineli tüfeğin tasarımı ve kalifiye edilmesi için yaklaşık 2 yıllık bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Makineli tüfeklerin seri üretime geçebilmesi için 34 testten geçtiğine işaret eden Akkoç, "KMG556'nın kalifikasyon testlerini bir ay süren zorlu sürecin sonunda tamamladık. Makineli tüfeğimiz için şu an seri üretime hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet teşkilatı ve jandarmaya vermek için haber bekliyoruz." dedi.

Akkoç, makineli tüfeğin 7,8 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, tüfekle 5,56 milimetre mühimmatla dakikada 750-950 atış yapabildiğini anlattı.

Türkiye'de ihtiyaçların farkında olduklarını kaydeden Akkoç, "Her ürünümüzde olduğu gibi makineli tüfeğimizde de yeni versiyonlar geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

İhracat için 70 ülkeyle görüşme yapıldı

Akkoç, makineli tüfeği dünya piyasasına da çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizerek, 3,5 yılda 12 çeşit ürün ürettiklerini ve ağustos ayından sonra 20'den fazla ülke ile görüşmelere başladıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar yaptıkları ürünlerin hepsinin tasarımının ve üretiminin KaleKalıp tarafından gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akkoç, "Silahlarımızın bütün parçaları Türkiye'de üretiliyor. Yerlilik oranımız yüzde 100. KaleKalıp olarak kritik parçaları biz üretiyoruz. Diğer parçaları da alt yüklenicilerimiz üstlenmiş durumda." diye konuştu.

Akkoç, bütün silahların 2 yıl garantili olduğunu belirterek, garanti süresi içinde ve sonrasında entegre lojistik desteği vermeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz12 Aralık 2021 Pazar 11:15
  • ABD bütçesi kasımda 191 milyar dolarlık açık verdi11 Aralık 2021 Cumartesi 16:20
  • S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti11 Aralık 2021 Cumartesi 15:50
  • Milyonların yüzü gülecek! Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı11 Aralık 2021 Cumartesi 14:33
  • TPAO'ya petrol arama ruhsatı verildi11 Aralık 2021 Cumartesi 12:40
  • Talebin arttığı zeytinyağında tağşiş uyarısı11 Aralık 2021 Cumartesi 12:19
  • ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı11 Aralık 2021 Cumartesi 12:00
  • Otomotiv bayiine stokçuluk cezası! Bakanlık duyurdu10 Aralık 2021 Cuma 16:39
  • Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi10 Aralık 2021 Cuma 16:24
  • 2. el online oto pazarında satışlar da fiyatlar da hareketli10 Aralık 2021 Cuma 15:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti