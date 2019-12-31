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Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketicilerin de siparişleri sonrası, yerli otomobile talep şimdiden 120 binin üzerinde.
Yerli otomobil için verilen sipariş 120 bini geçti

Türkiye’nin ilk yerli otomobili, 27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılmış, yerli otomobilin ilk siparişini Erdoğan, sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi vereceğini duyurmuştu.

ÖN SİPARİŞLER 120 BİNİ GEÇTİ

Devlet Malzeme Ofisi, 30 bin adet sipariş vereceğini açıkladı. Taksiciler de 20 binin üzerinde alım yapacağını kamuoyuna duyurdu.

Ayrıca özel şirketler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, spor kulüpleri ve tüketicilerin de siparişleri ile birlikte yerli otomobile talep şimdiden 120 bini aştı.

BAKANLIKLAR VE FUTBOL KULÜPLERİ DE SIRADA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dajandarma ve polis teşkilatları için 50 bin araçlık bir portföy planladıklarını, ayrıca zırhlı araç için de taleplerinin olacağını belirtmişti.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor tanıtımı yapılan yerli otomobilden 15 tane sipariş verme kararı aldığını açıkladı.

DAP Yapı da 200 adet şirket aracını yerli otomobille değiştireceğini açıkladı.

Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha da yerli otomobil siparişi vereceğini açıkladı.

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