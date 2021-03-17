Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme

Türkiye Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, orta ve uzun vadede, otomobilin etrafına örülecek bir mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturabilmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Karakaş, Kocaeli Sanayi Odasının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen mart ayı meclis toplantısında, yerli otomobil çalışmalarında gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi:

Kocaeli'nin otomotiv sanayisindeki yerini bildiğini, kurulacak yeni bir şirketin cazibe merkezlerine yakın olması gerektiğini belirten Karakaş, teknoloji geliştirme altyapısı dolayısıyla Bilişim Vadisi'nde coğrafi yerlerini seçtiklerini kaydetti.