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Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da önemli bir gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG'un şasi partneri Horiba Mira oldu
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme

Türkiye’deki 5 yerli endüstri devinden oluşan Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu TOGG,  elektrikli SUV’sinin geliştirilmesi sırasında İngiltere merkezli mühendislik danışmanlığı şirketi Horiba Mira ile birlikte çalışacağını duyurdu. Yeni ortak, yerli otomobil TOGG için neler yapacak?

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN YENİ ORTAGI HORİBA MİRA

Türkiye’nin otomobili geçtiğimiz yıl düzenlenen bir lansmanla ilk kez kendini göstermişti. Elektrikli SUV modeli için bataryalar Farasis tarafından üretilecek. TOGG’un yeni ortağı ise kısa süre önce belli oldu. Horiba Mira isimli şirket, yayınladığı bir basın bildirisiyle bu ortaklığı doğruladı. İngiliz şirket, süspansiyon sistemini ve şasinin performansını geliştirmek için TOGG ile birlikte çalışacak. TOGG tasarımcılarının ve mühendislerinin de katılımıyla aracın dinamiklerinin ve şaşi özelliklerinin geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Geliştirilecek projeyle birlikte yerli otomobilin, sahip olacağı sportif his ve hassas yol tutuşu sayesinde, Avrupa SUV segmentinde rekabetçi bir yerde konumlanacağı söykeniyor. Horiba Mira ekibi, diğer araç sistemleriyle entegre olmak için TOGG ve diğer mühendislik ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyor.

İngiliz şirket diğer yandan güvenlik açısından kritik öneme sahip tüm unsurlar için ISO 26262 ile uyumlu olarak platformun İşlevsel Güvenlik gereksinimlerini destekleyecek. Yerli otomobilin, Horiba Mira’nın İngiltere’deki test merkezinde dayanıklılık test programına gireceği de söyleniyor.

Konuyla ilgili görüşlerini belirten TOGG Ar-Ge Direktörü Metin Sancar da açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“TOGG ve Horiba Mira, sürüş performansı, konfor ve maliyet arasında ideal dengeye sahip son teknoloji bir şasi sistemi geliştirmek için yakın işbirliği içinde. Her iki takımdaki bilgi birikiminden ve gelişmiş simülasyon tekniklerinden tam anlamıyla yararlanarak, ilk fiziksel prototip oluşturulmadan önce, olası teknik darboğazları değerlendirerek, geliştirme ve test süresini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyoruz.”

Yerli C-SUV modelinin üretiminin 2022 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor.

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