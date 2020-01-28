Yerli otomobil TOGG'un fiyatı belli oldu

Yerli otomobil TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, merakla araştırılan otomobil fiyatı ile ilgili önemli ipucu verdi. İşte yerli otomobilin fiyatı ile ilgili detaylar...

Aralık ayındaki tanıtımın ardından dün ilk kez gazetecilere gösterilen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, aracın fiyatı ile ilgili önemli ipuçlarını paylaştı. Üretilecek otomobillerle ilgili net bir fiyat vermeyen TOGG'un CEO'su, "piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." dedi.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR NE OLACAK?

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini "Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz." diyerek açıkladı.

Karakaş, yerli otomobilin fiyatı ile ilgili olarak "Piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak." dedi.

2020 yılı itibariyle piyasada C-SUV segmentinde satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade ediliyor.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKASININ TEMELİ MAYIS'TA

TOGG fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Gürcan Karakaş, fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını söyledi.

Karakaş, "2022 yılında ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” dedi.

2024 yılında da sembolik olarak ilk ihracatın yapılabileceğini belirten Karakaş, "Şu an için kapasitenin yüzde 10’unu ihracata ayırdık. Ancak bu talebe göre daha da artabilir. Bu değişime de ayak uydurabiliriz" açıklamasında bulundu.