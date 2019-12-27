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Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Yerli otomobil üretimine ilişkin detaylar netlik kazandı. Yerli otomobil üretim tesisi, Bursa'da kurulacak. Üstlenici firmaya alım garantisi dâhil pek çok devlet desteği sağlanacak.
Yerli otomobilde detaylar belli oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılacak elektrikli otomobil üretim tesisine, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca devlet desteği verilecek. Kararda, yerli otomobilin üretimine ilişkin detaylar da aktarıldı. Elektrikli yerli otomobil, Bursa'da kurulacak tesiste üretilecek. Tesiste, 300'ü nitelikli personel olmak üzere 4323 kişi istihdam edilecek.

YATIRIM TUTARI 22 MİLYAR LİRA

Yatırımın süresi, başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019 tarihinden itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Bu süre içerisinde 5 ayrı modelden yılda 175 bin otomobilin üretilmesi öngörülüyor. Belirlenen hedefin süre içerisinde tamamlanamaması halinde ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sürenin yarısı kadar daha ek süre tanınabilecek. Yatırımın toplan tutarı ise 22 milyar lira olarak tespit edildi.

30 BİN OTOMOBİLLİK ALIM GARANTİSİ

TOGG'un gerçekleştireceği yatırıma, 30 bin otomobillik alım garantisi verildi. Garanti çerçevesinde, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin elektrikli otomobil alınacak.

Yerli otomobile devlet tarafından sağlanacak destekler şunlar:

Gümrük Vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV) istisnası, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi.

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