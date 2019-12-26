  • BIST 114.413
  • Altın 287,377
  • Dolar 5,9378
  • Euro 6,5851
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 3 °C
»

Yerli otomobilde geri sayım

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobil, yarın tanıtılacak. Muhalefet, projeyi ilk günden bu yana eleştiriyor.
Yerli otomobilde geri sayım

Yerli ve milli adımlar atmaya büyük önem veren hükümet, Türkiye'nin yıllardır hayali olan yerli otomobil projesinde sona geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat ilgilenerek süreci yakından takip etmesi, yerli otomobil sürecini hızlandırdı.

Yerli otomobil için imzaların atıldığı ilk günden bu yana muhalefet, projeye sürekli itiraz etti.

Türkiye'nin milli bir adım atması, muhalefet tarafından tiye alınmak istendi.

"ÜRETİYORUZ DEDİLER, MİLLETİ KANDIRDILAR"

Öyle ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Otomobil üretiyoruz dediler, nerede? Milleti kandırdılar, nerede? Otomobil üretilir ama mesele kime satacaksın?" ifadeleriyle siyaset yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da benzer açıklamalara imza attı.

Karamollaoğlu, yerli otomobilin tanıtımına sayılı günler kala projeyle ilgili adeta karalama kampanyası başlattı. SP Lideri, yerli otomobil projesinin başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

İYİ PARTİ'NİN UÇAN TAKSİ HAYALİ

İyi Partili siyasetçilerin de dillerinde, benzer laflar dolaştı.

Meral Akşener tarafından parti sözcülüğü görevine getiren Aytun Çıray, partilerinin vizyonunda yerli oto değil uçan taksilerin olduğunu söyledi.

Çıray, "AK Parti'yi yönetenler, 21. yüzyılda yerli araba yapmak gibi 20. yüzyılın teknolojisinin peşinde koşarken İyi Parti'nin vizyonunda uçan taksiler var." diyerek yerli otomobil projesini eleştirdi.

TANITIM GÜNÜ GELDİ

Tüm bu açıklamaların üzerinden günler geldi, geçti.

Türkiye'nin gözü kulağı yarın Gebze'de olacak.

OSMANGAZİ'DEN GEÇECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin otomobilini resmen tanıtacak ve yerli otomobil ile Osmangazi Köprüsü'nden geçecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 27 Aralık 2019 Cuma Hutbesi yayınlandı! - Diyanet İşleri Başkanlığı 27.12.201926 Aralık 2019 Perşembe 11:23
  • Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Hüsniye Kaya kızına kavuştu26 Aralık 2019 Perşembe 09:54
  • İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı26 Aralık 2019 Perşembe 09:40
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 26 Aralık 2019 - ASKİ26 Aralık 2019 Perşembe 09:32
  • Adana'da bazı okullarda yarın eğitime ara verildi26 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • Elektrik Kesintisi 26 Aralık 2019 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ26 Aralık 2019 Perşembe 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi 26 Aralık 201926 Aralık 2019 Perşembe 09:30
  • Su Kesintisi 26 Aralık 2019 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ26 Aralık 2019 Perşembe 09:30
  • Oktay'dan Kanal İstanbul açıklaması26 Aralık 2019 Perşembe 09:29
  • OHAL Komisyonu'ndan Bank Asya açıklaması26 Aralık 2019 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti