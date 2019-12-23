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Yerli otomobilden ilk ayrıntı geldi

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), "Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı" paylaşımıyla yerli otomobilden ilk kez kare paylaştı.
Yerli otomobilden ilk ayrıntı geldi

Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobille ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı...

Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin."

Paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları gözüküyor.

Yerli otomobil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla 27 Aralık Cuma günü tanıtılacak.

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