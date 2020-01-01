Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu

TOGG tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin ön sipariş için ödeme miktarının 30-40 bin lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.

Beş büyük şirket tarafından oluşturan bir konsorsiyum olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yüzde 100 elektrikli yerli otomobil, gündemde kalmaya devam ediyor. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, kamu kurumlarından spor kulüplerine kadar pek çok kurum ve kuruluş, araca talip olduklarını açıkladı. Türkiye’nin otomobili için talebin şimdiden 120 bini aştığı söyleniyor.

Tasarımı kadar sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerle de dikkat çeken yerli elektrikli otomobil için ön sipariş süreci başlıyor. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre bu süreç, tek elden yönetilecek ve koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Böylece söz konusu çalışma ile Türkiye’de yerli otomobili kaç kişinin almak istediği belli olacak.

YERLİ OTOMOBİL ÖN SİPARİŞ FİYATI

Webtekno'nun haberine göre, hesap, fabrika kurulduktan sonra oluşturulacak. TOBB bünyesinde toplanacak ön ödeme paralarının, fabrika için gerekli olan yatırımın bir kısmını karşılaması bekleniyor. Ön ödeme miktarının ise 30-40 bin lira olarak belirleneceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (BTSO) ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, Anadolu’nun dört bir tarafından gelecek alım taleplerinin yerli otomobilin üretim sürecine destek olacağını belirtti. "Bu kampanya, tabandan gelen taleplerle öne alındı. Fabrikaya en büyük destek bu kampanya olacak” diyen Burkay, şu anda neredeyse yıllık üretim rakamı olan 175 bin adet kadar talep olduğunu aktardı.

Yerli elektrikli otomobilin üretileceği fabrika, Bursa’nın Gemlik ilçesinde kurulacak. TOGG tarafından 22 milyar lira yatırımla inşa edilecek olan fabrikaya devlet desteği de sağlanacak. Kurulacak üretim tesisinde 300’ü nitelikli personel olmak üzere toplam 4 bin 323 kişiye iş sağlanacak. Yerli otomobil 5 farklı modele sahip olacak ve yılda 175 bin adet üretilecek.