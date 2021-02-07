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'Yerli parmak izi tanıma sistemi' gelecek ay kullanılmaya başlanacak

İçişleri Bakanlığı, "yerli parmak izi tanıma sistemi"nin mart ayından itibaren Göç İdaresi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüklerinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu.
'Yerli parmak izi tanıma sistemi' gelecek ay kullanılmaya başlanacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BİYOTEKSAN'ın HAVELSAN mühendislik desteği ile geliştirdiği "yerli parmak izi tanıma sistemi"nde son aşamaya gelindi.

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliğini artırmak üzere başlatılan Biyometrik Veri Sistemi Projesi'nin ilk ürünü yerli parmak izi tanıma sistemi, mart ayından itibaren Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kullanılmaya başlanacak.

Sistem daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı birimlerinin kullanımına sunulacak.

Halen yabancı menşeli biyometrik veri sistemlerini kullanan Türkiye, böylelikle kendi imkanlarıyla biyometrik veri sistemi geliştiren dünyadaki 7. ülke olacak.

Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi
Proje, HAVELSAN ile Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) arasında imzalanan İçişleri Bakanlığı Biyometrik Veri Sistemi'ne ilişkin protokol doğrultusunda başlatılmıştı.

Bu kapsamda önce BİYOTEKSAN isimli firma kuruldu. BİYOTEKSAN, Biyometrik Veri Sistemi Projesi’nin ilk fazında Nitelikli (Temiz) Parmak İzi Tanıma Ürünü, ikinci fazında ise Niteliksiz (Olay Yeri) Parmak İzi Tanıma Ürünü geliştirecek.

İlerleyen süreçte de yerli ve milli olarak tüm güncel biyometrik tanıma teknolojilerini (parmak izi, avuç izi, damar izi, yüz, iris, retina, ses ve benzeri) içeren merkezi bir Ulusal Biyometrik Veri Yönetim Sistemi devreye alınacak.

Merkezi biyometrik veri sisteminin kurulması ile birlikte tüm resmi kurumlara ve özel şirketlere hizmet verebilecek bir altyapı oluşturulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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