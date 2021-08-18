  • BIST 1.460,620
  • Altın 487,97
  • Dolar 8,4750
  • Euro 9,9200
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 28 °C
»

Yerli teknoloji, kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor 

Türkiye, yıllık kadavra ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından yüksek fiyatlarla temin ediyor. Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen üroloji simülatörü cerrahi eğitimlerde kullanılan kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor.
Yerli teknoloji, kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor 

Gerçek hasta senaryolarını kullanarak, endoskopik prosedürleri oyunlaştıran ve fiziki simülatörlerle geliştiren teknoloji hem kadavra ihtiyacını hem de ameliyat risklerini önemli oranda azaltmayı amaçlıyor. Ürün, tıp alanında cerrah eğitimin süresi ve maliyetini de düşürülerek, yeni bir eğitim modülü sunuyor. 

Tıp dünyasında her geçen gün çeşitli teknolojilerle cerrahlara fayda sağlayacak yenilikler ortaya çıkıyor. Ürolog cerrahlara, tamamen yerli ve milli imkanlarla 7 simülatörü bünyesinde barındıran bir ürün geliştirildi. Medicawell firmasının bir cerrahi eğitim simülatörü olan MedicaUroSim ile Türkiye'de oldukça sık rastlanan mesane botoksu ameliyatı ve mesane taşı tedavisi gibi ameliyatlar, pratik edilerek riskin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yazılım ve donanım ile gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürlerin oyunlaştırılmış ve fiziki simülatörler ile geliştirilmiş hali olan teknoloji, geliştirilen sistem ile tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine de destek olacak. Özellikle kadavra bağışının az olduğu Türkiye’de cerrahlar kısıtlı imkanlar ile çalışmalarını devam ettirirken, geliştirilen sistem ile bu sorunun ortadan kalkması hedefleniyor. 

TIP FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM MODÜLÜ 

Firmadan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “Bu ürünle yerli imkanlarla sağlanan bir simülatöre sahip olunacak. Tıp alanında cerrah eğitiminde eğitim süresinin ve maliyetinin düşürülmesi hedeflenirken, ürünün geliştirilen yapısıyla birlikte tıp fakültelerinde bir eğitim modülü olarak kullanılabilecek duruma gelecek. Uluslararası sertifikasyon (bu sistemde eğitim alan herkese verilen belge) ile geçerliliği kanıtlanmış bir yapı ile gerçek hasta senaryolarına hazır bir cerrah yetiştirilmesi sağlanacak. Türkiye'de ilk kez yapılan yerli ve milli bir üroloji simulatörü olan teknoloji, geliştirilen yapay zeka teknolojisiyle tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Bunun yanı sıra ürolog cerrahların da pratikliklerini artıracak” bilgilerine yer verildi.  

ONLİNE EĞİTİM İÇİN WEB DESTEĞİ 

Pandemi sürecinde online mecrada hayat bulan eğitim ve öğretim nedeniyle geliştirilen bir web portal sistemi de mevcut. Bu sistem fiziki simülatörü web ortamında da kullanma imkanı veriyor. Özellikle Kovid-19 pandemisiyle eğitimde uygulanan hibrit modeller sağlanan teknoloji ile birebir örtüşüyor. Web portalı mekandan bağımsız olarak kullanıcılara sürekli bir eğitim verme imkanı da sunuyor. Böylece tıp fakültesi öğrencilerinin viziteye çıkmadan (canlı hasta vakaları) önce alacağı dersleri çevrimiçi olarak verebilecek ve bu yöntemle verimlilik de artacak.  
"KADAVRA İHTİYACI AZALACAK" 

Böyle bir sistemin Türkiye'de daha öncesinde bir benzerinin olmadığını aktaran MedicaUroSim Kurucusu İbrahim Balaban, "2020 yılında Prof.Dr. Emre Huri’nin akademik danışmanlığıyla TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği aldık. Tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz simülatör, tıp alanında eksikliği çekilen eğitim pratiğinin artırılmasına yönelik bir çözümdür. Cerrah adaylarının bu alanda eksik kalmalarına ve çalışma imkanı bulamamasından yola çıkılmıştır. Özellikle kadavra bağışının az olduğu ülkemizde cerrahlar kısıtlı imkanlar ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Bizim geliştirdiğimiz sistem ile bu sorun ortadan kalkacaktır. Türkiye'de yıllık olarak 500 adet kadavraya ihtiyaç var. Türkiye bunun yalnızca 150'sini karşılayabilirken, diğer kadavra ihtiyacını oldukça yüksek bir bütçeyle yurt dışından temin edebiliyor. Türkiye’de ortalama bir cerrahın 7-10 sene içinde yetiştirildiğini belirten Balaban, geliştirdiğimiz ürünle bu süreyi 5-7 sene olarak kısaltıp yüzde 30 oranında daha kısa eğitimi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehir'de mevsimlik tarım işçisi aile karantinaya alındı17 Ağustos 2021 Salı 12:26
  • Kişiye özel ayak tabanlık nasıl üretiliyor, kullanımı kolay mı, fiyatları ne?16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:17
  • Düz tabanlık yani taban düşüklüğü nedir, özel tasarım tabanlıkla tedavisi mümkün mü?16 Ağustos 2021 Pazartesi 12:29
  • Estetik kaygılar, implanta olan talebi artırıyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:56
  • Koronavirüs aşısında yaş sınırı 12'ye indi16 Ağustos 2021 Pazartesi 10:55
  • Bakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken rakam14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar14 Ağustos 2021 Cumartesi 09:02
  • ERÜ Rektörü Çalış: Delta varyantı ile ilgili çalışmaları başlattık13 Ağustos 2021 Cuma 13:53
  • Gırtlak ve yutak kanserlerinden korunmak mümkün13 Ağustos 2021 Cuma 13:49
  • Bakan Koca'dan 4 il için müjdeli haber13 Ağustos 2021 Cuma 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti