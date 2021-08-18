Yerli teknoloji, kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor 

Türkiye, yıllık kadavra ihtiyacının büyük bir kısmını yurt dışından yüksek fiyatlarla temin ediyor. Bu kapsamda yerli ve milli imkanlarla geliştirilen üroloji simülatörü cerrahi eğitimlerde kullanılan kadavra ihtiyacına çözüm getirmeyi hedefliyor.

Gerçek hasta senaryolarını kullanarak, endoskopik prosedürleri oyunlaştıran ve fiziki simülatörlerle geliştiren teknoloji hem kadavra ihtiyacını hem de ameliyat risklerini önemli oranda azaltmayı amaçlıyor. Ürün, tıp alanında cerrah eğitimin süresi ve maliyetini de düşürülerek, yeni bir eğitim modülü sunuyor.

Tıp dünyasında her geçen gün çeşitli teknolojilerle cerrahlara fayda sağlayacak yenilikler ortaya çıkıyor. Ürolog cerrahlara, tamamen yerli ve milli imkanlarla 7 simülatörü bünyesinde barındıran bir ürün geliştirildi. Medicawell firmasının bir cerrahi eğitim simülatörü olan MedicaUroSim ile Türkiye'de oldukça sık rastlanan mesane botoksu ameliyatı ve mesane taşı tedavisi gibi ameliyatlar, pratik edilerek riskin en aza indirilmesi amaçlanıyor. Yazılım ve donanım ile gerçek hasta senaryolarını kullanarak endoskopik prosedürlerin oyunlaştırılmış ve fiziki simülatörler ile geliştirilmiş hali olan teknoloji, geliştirilen sistem ile tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine de destek olacak. Özellikle kadavra bağışının az olduğu Türkiye’de cerrahlar kısıtlı imkanlar ile çalışmalarını devam ettirirken, geliştirilen sistem ile bu sorunun ortadan kalkması hedefleniyor.

TIP FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM MODÜLÜ

Firmadan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, “Bu ürünle yerli imkanlarla sağlanan bir simülatöre sahip olunacak. Tıp alanında cerrah eğitiminde eğitim süresinin ve maliyetinin düşürülmesi hedeflenirken, ürünün geliştirilen yapısıyla birlikte tıp fakültelerinde bir eğitim modülü olarak kullanılabilecek duruma gelecek. Uluslararası sertifikasyon (bu sistemde eğitim alan herkese verilen belge) ile geçerliliği kanıtlanmış bir yapı ile gerçek hasta senaryolarına hazır bir cerrah yetiştirilmesi sağlanacak. Türkiye'de ilk kez yapılan yerli ve milli bir üroloji simulatörü olan teknoloji, geliştirilen yapay zeka teknolojisiyle tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine destek olacak. Bunun yanı sıra ürolog cerrahların da pratikliklerini artıracak” bilgilerine yer verildi.

ONLİNE EĞİTİM İÇİN WEB DESTEĞİ

Pandemi sürecinde online mecrada hayat bulan eğitim ve öğretim nedeniyle geliştirilen bir web portal sistemi de mevcut. Bu sistem fiziki simülatörü web ortamında da kullanma imkanı veriyor. Özellikle Kovid-19 pandemisiyle eğitimde uygulanan hibrit modeller sağlanan teknoloji ile birebir örtüşüyor. Web portalı mekandan bağımsız olarak kullanıcılara sürekli bir eğitim verme imkanı da sunuyor. Böylece tıp fakültesi öğrencilerinin viziteye çıkmadan (canlı hasta vakaları) önce alacağı dersleri çevrimiçi olarak verebilecek ve bu yöntemle verimlilik de artacak.

"KADAVRA İHTİYACI AZALACAK"

Böyle bir sistemin Türkiye'de daha öncesinde bir benzerinin olmadığını aktaran MedicaUroSim Kurucusu İbrahim Balaban, "2020 yılında Prof.Dr. Emre Huri’nin akademik danışmanlığıyla TÜBİTAK tarafından Ar-Ge desteği aldık. Tamamen yerli imkanlarla geliştirdiğimiz simülatör, tıp alanında eksikliği çekilen eğitim pratiğinin artırılmasına yönelik bir çözümdür. Cerrah adaylarının bu alanda eksik kalmalarına ve çalışma imkanı bulamamasından yola çıkılmıştır. Özellikle kadavra bağışının az olduğu ülkemizde cerrahlar kısıtlı imkanlar ile çalışmalarını devam ettirmektedir. Bizim geliştirdiğimiz sistem ile bu sorun ortadan kalkacaktır. Türkiye'de yıllık olarak 500 adet kadavraya ihtiyaç var. Türkiye bunun yalnızca 150'sini karşılayabilirken, diğer kadavra ihtiyacını oldukça yüksek bir bütçeyle yurt dışından temin edebiliyor. Türkiye’de ortalama bir cerrahın 7-10 sene içinde yetiştirildiğini belirten Balaban, geliştirdiğimiz ürünle bu süreyi 5-7 sene olarak kısaltıp yüzde 30 oranında daha kısa eğitimi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.