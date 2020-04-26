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Yerli turistler 2019'da yakınlarını ziyaret için 22,2 milyar lira harcadı

Türkiye'de yerli turistlerin yakınlarını ziyaret için yaptıkları seyahatlerin sayısı 2019'da 49 milyon 826 bini bulurken, yapılan harcamaların tutarı 22 milyar 223 milyon lira oldu.
Yerli turistler 2019'da yakınlarını ziyaret için 22,2 milyar lira harcadı

Türkiye'de yerli turistlerin yakınlarını ziyaret için yaptıkları seyahatlerin sayısı 2019'da 49 milyon 826 bini bulurken, yapılan harcamaların tutarı 22 milyar 223 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl yurt içi turizm kapsamında toplam 78 milyon 202 bin seyahat gerçekleştirildi. Yerli turistlerin toplam seyahat harcamaları 48 milyar 910 milyon 856 bin lira olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde seyahate çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 8,1 gece konakladı.

Seyahate çıkış amaçlarına bakıldığında, yerli turistler geçen yıl yakınlarını ziyaret için toplam 49 milyon 826 bin seyahat yaptı. Bu seyahatlerde 22 milyar 222 milyon 551 bin lira harcama gerçekleştirildi. Yakınları ziyarette toplam geceleme 438 milyon 610 bini buldu. Ortalama geceleme sayısı 8,8 olarak kaydedildi.

Hane halkı yurt içi turizm verilerinde yakınları ziyaretin ardından ikinci sırayı 20 milyon 755 bin seyahatle gezi, eğlence ve tatil amaçlı konaklamalar aldı. Yerli turistler geçen yıl bu amaçla 20 milyar 426 milyon 418 bin lira harcama yaptı. Söz konusu seyahatlerde ortalama 7 gece kalan yerli turistlerin toplam konaklama süresi 144 milyon 313 bin geceyi buldu.

Kimi şifa kimi iş için seyahat etti
Yerli turistlerin sağlık ihtiyaçları nedeniyle 2019'da yaptıkları ziyaretlerin sayısı 3 milyon 595 bin oldu. Bu kapsamdaki seyahatlerde 3 milyar 335 milyon 831 bin lira harcandı. Yerli turistler, sağlık gezilerinde ortalama 9,3 gece konaklarken, toplamda 33 milyon 493 bin gün geçirdi.

Yerli turistin, ticari ilişkiler ve fuarlar için yaptığı 564 bin seyahatteki harcama tutarı ise 413 milyon 606 bin lira olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl bu amaçla yola çıkanlar gittikleri yerlerde ortalama 2,9 gecelerken, toplamda 1 milyon 654 bin gün konakladı.

İş ya da eğitim amaçlı toplantı, konferans, kurs ve seminer sebebiyle yapılan seyahatlerde ise geçen yıl yapılan harcama tutarı 672 milyon 565 bin lira oldu. Bu tür etkinlikler için söz konusu dönemde 869 bin seyahat gerçekleştirilirken, bu gezilerde ortalama 4,1 gecelendi ve toplamda 2 milyon 678 bin gün geçirildi.

Kültür amaçlı seyahatlerin sayısı 2019'da 254 bine ulaştı. Bu seyahatlerde harcama tutarı 287 milyon 205 bin lirayı buldu. Kültür seyahatlerinde ortalama 4,1 geceleme yapan yerli turistlerin toplam gecelemeleri 1 milyon 52 bin olarak kayıtlara geçti. 

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