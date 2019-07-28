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Yerli üretim logolu etiketlerde düzenleme

Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Yerli üretim logolu etiketlerde düzenleme

Yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde üretim yerinin belirtilmesi zorunluluğu kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığının Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ve fiyat listelerinde ayrıca üretim yerinin belirtilmesine ilişkin gereklilik tebliğden çıkarıldı.

Öte yandan Bakanlığın Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, satıcı tarafından malların veya ambalajların üzerine konulması gereken etiketlerin aynı zamanda dijital veya elektronik etiket olabilmesine ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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