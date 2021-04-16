  • BIST 1.409
  • Altın 461,019
  • Dolar 8,0652
  • Euro 9,6643
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 18 °C
»

Yerli ve milli dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı yeni arayüzüyle yayında

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Yetenek Kapısı Platformu yeni arayüzüyle yayında.
Yerli ve milli dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı yeni arayüzüyle yayında

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince, öğrenci ve mezunların nitelikli istihdamına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Yetenek Kapısı Platformu ara yüzü yenilenerek kullanıcı dostu yapıya kavuşturuldu.

İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamada, işverenleri, üniversiteleri, üniversite öğrencileri ve mezunları bir araya getiren yerli ve milli tek dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı'nın, Türkiye ve dünyadan gençlerin iş dünyasıyla kesintisiz etkileşim içinde olmalarına olanak tanıdığı ve gençler için fırsat eşitliği sunduğu belirtildi.

Üniversite eğitimini sürdüren ve üniversiteden mezun genç yeteneklere açık platformun, işverenlerin de ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağına erişme kolaylığı sağladığı vurgulanan açıklamada, Yetenek Kapısı Platformu'na Türkiye ve dünyadan toplam 1405 üniversiteden 747 bin 219 öğrenci ve mezunun kayıtlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Yetenek Kapısı üzerinden kamu ve özel sektörden pek çok işverenin staj ve iş ilanlarının, üniversite ve işverenlerin düzenlediği kariyer etkinliklerinin takip edilebildiği hatırlatıldı.

Ayrıca öğrencilerin, üniversitelerindeki kariyer merkezinde görevli profesyonel danışmanlardan randevu alarak çevrim içi ya da yüz yüze görüşme gerçekleştirebildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetenek Kapısı'nın ara yüzünün değiştirilmesi, sistemin çok daha kullanıcı dostu olmasını sağlarken, içerikte yer alan bölümlerin daha dikkat çekici olmasını ve kullanılan ikonlar ile aranılan içeriğe kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlamıştır. Yetenek Kapısı, her gün sayısı artan işverenlerle gençlerimizi 'www.yetenekkapisi.org' adresi üzerinden yeni kariyer imkanlarıyla buluşturmaya devam edecektir."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırklareli'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama16 Nisan 2021 Cuma 13:35
  • Karantina ihlali, kazada ortaya çıktı16 Nisan 2021 Cuma 13:35
  • Ankara'da suç örgütüne 'Demir' operasyonu: 6 gözaltı16 Nisan 2021 Cuma 13:34
  • Prof. Dr. Yaşar: Türkiye'ye hafta sonu Sahra Çölü'nden toz taşınımı var16 Nisan 2021 Cuma 13:33
  • Otomobil lastikleri çevreyi zehirliyor16 Nisan 2021 Cuma 13:32
  • Emine Erdoğan, Bitlis şehidinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu16 Nisan 2021 Cuma 13:25
  • Yerli ve milli dijital kariyer platformu Yetenek Kapısı yeni arayüzüyle yayında16 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • "Eski ramazanlar" sosyal medyadan yayınlanan çizim hikayelerle anlatılıyor16 Nisan 2021 Cuma 13:24
  • Türkiye'nin ilk orta menzilli füze motoru TEI-TJ300 dünya rekoru kırdı16 Nisan 2021 Cuma 13:00
  • İş insanı İsmail Hakkı Kısacık'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi16 Nisan 2021 Cuma 12:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti