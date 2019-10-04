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Yerli ve Millî Robotik Kodlama Eğitim Seti: CeBot

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.
Yerli ve Millî Robotik Kodlama Eğitim Seti: CeBot

Türkiye'nin ilk ve tek yenilenebilir enerji alanında eğitim veren Eryaman Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yine alanında ilk olan millî ve yerli "CeBot"u geliştirdiler.
"CeBot" sahip olduğu üstün özellikleriyle her yaş grubuna hitap eden ve temel, orta ve ileri düzey kodlama eğitiminde kullanılan bir "Robotik Kodlama Eğitim Seti"dir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk, orta, lise ve dengi okullarda hemen her seviyede "Robotik Kodlama" alanında çalışmalar proje tabanlı olarak ilerlemektedir. CeBot bu çerçevede bahsi geçen her seviyede "Robotik Kodlama" için en iyi eğitim robotu olmayı kendisine hedef olarak koymuştur.

Sahip olduğu donanımsal ve yazılımsal yapısı ile okul öncesi eğitimden yüksek öğretime kadar oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden bir kodlama eğitim robotu olan "CeBot"u geliştiren proje ekibi 2 Ekim 2019 Çarşamba günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım'ı ziyaret ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

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Ziyarette Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Aydın, CeBot'un sahip olduğu en önemli fiziksel özelliklerden birisi gövdesinin tamamının 3 boyutlu printer tarafından üretilebiliyor olmasına dikkat çekerek "CeBot sahip olduğu sensör çeşitliliği bakımından en zengin robottur demek hiç de abartılı olmayacaktır. Çünkü standart CeBot yapısı içerisinde 20 ye yakın sensör bulunmaktadır. Bu sensörler vasıtasıyla Cebot Mini, kullanacağı sensör grubuna göre onlarca senaryo ile otonom hareket etme kapasitesine sahiptir. Engelden kaçan, çizgi izleyen, Işık izleyen, ışıktan kaçan, Masadan düşmeyen, el hareketleri ile kontrol edilen, butonla kontrol edilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilen, bluetooth ile kontrol edilen gibi bir çok uygulama yapılabilir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Aydın, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "CeBot" ile Teknofest 2019'a katıldıklarına dikkat çekerek Etimesgut CeBot yarışmaları düzenleyerek Etimesgut ilçesi okullarını Ankara'da en üst noktaya taşımak istediklerini söyledi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Ayfer Yıldırım, sergiledikleri başarılı çalışmalardan dolayı Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerini kutlayarak Etimesgut'ta eğitim çıtasının bunun gibi kaliteli ve yenilikçi projelerle yükseleceğini vurguladı.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen "Robotik Kodlama Eğitim Seti" olan "CeBot"un önemli özelliklerinden birisi de bu kodlama setinin ilçedeki Bilge Kağan İlkokulu ve Şehit Erhan Ar İlkokulu öğrencileri tarafından kullanılıyor olmasıdır. Bilge Kağan İlkokulu ve Şehit Erhan Ar İlkokulu öğrencileri okulda temel kodlama eğitimlerini olan "CeBot"la alıyorlar. "Robotik Kodlama Eğitim Seti" ile verilen programlama kitabı ile bir öğretim yılı boyunca yapılabilecek uygulamalar anlatılmaktadır.

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