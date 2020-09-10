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Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', 500 metre yükseklikte, Türkiye- Suriye sınırında güvenliği sağlıyor.
Yerli ve milli üretim 'Karagöz', Suriye sınırında güvenliği sağlıyor

Suriye’nin İdlib kenti ile sınır komşusu olan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sınırın sıfır noktasında 'Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi', üzerindeki özel donanımlı kamerayla 8 kilometrelik alanı tarayabildiği gibi operatörün tercihine göre 360 derece dönebiliyor. ASELSAN tarafından geliştirilen 17 metre uzunluğundaki balon sistem ile 500 metre yükseklikte sınır güvenliğinin sağlanması için gözetleme yapılıyor.

YERLİ VE MİLLİ

Temmuz ayı başında sınıra konuşlandırılan 'Karagöz', olağan dışı hareket tespit ettiğinde sisteme alarm gönderiyor. Termal kameralarla hedef teşhis edildikten sonra bilgiler, komuta merkezine aktarılıyor. Yerli ve milli imkanlarla özgün olarak üretilen 'Karagöz', hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen malzemelerden üretilmesiyle dikkat çekiyor. 

ÇOK YÖNLÜ KULLANIM

Zorlu hava koşullarında görev yapabilecek dayanıklı yapıya sahip 'Karagöz', üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getiriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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