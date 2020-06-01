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Yerli video konferans programı “Diyalog”

HAVELSAN tarafından geliştirilen, yerli video konferans programı “Diyalog” içerdiği yüksek güvenlik sayesinde, yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda dahi kullanılabilecek.
Yerli video konferans programı “Diyalog”

Türk savunma sanayi, Kovid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını sağlık alanında yoğunlaştırdı. Savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezi HAVELSAN, salgın sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Zoom görüntülü konuşma uygulamasına alternatif olacak yerli ve milli HAVELSAN Diyalog’u geliştirdi. Diyalog yüksek güvenliği sayesinde kritik kurumlarda dahi kullanılabilecek.

MOBİL UYUMLU
Program; kurulumu ve yönetimi kolay, güvenli, yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlayan, tamamen yerli bir video konferans sistemi olarak kayıtlara geçti. Mobil platformlarda da çalışabilen HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor. 

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YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR
Sistem, sağladığı yüksek güvenlik ile önceliği güvenlik olan kritik kurumlar tarafından da kullanılabilmekte ve kullanıcı dostu arayüzü ile son kullanıcılara hitap ediyor.

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KATILIMCI VE SÜRE SINIRI YOK
Yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması hedeflenen HAVELSAN Diyalog'un sağladığı yüksek verimlilik ile toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurabilmek mümkün. 

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UYGULAMA YÜKLEME ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR
Üstelik, Safari, Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Tizen ve Vivaldi gibi web tarayıcıları üzerinden  erişilebilen uygulamayı kullanmak için herhangi bir uygulama yükleme zorunluluğu da bulunmuyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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