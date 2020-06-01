HAVELSAN tarafından geliştirilen, yerli video konferans programı “Diyalog” içerdiği yüksek güvenlik sayesinde, yüksek güvenlik ihtiyacı duyan kritik kurumlarda dahi kullanılabilecek.

Türk savunma sanayi, Kovid-19 salgınıyla birlikte çalışmalarını sağlık alanında yoğunlaştırdı. Savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezi HAVELSAN, salgın sürecinde en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Zoom görüntülü konuşma uygulamasına alternatif olacak yerli ve milli HAVELSAN Diyalog’u geliştirdi. Diyalog yüksek güvenliği sayesinde kritik kurumlarda dahi kullanılabilecek.

MOBİL UYUMLU

Program; kurulumu ve yönetimi kolay, güvenli, yüksek kalitede görüntülü ve sesli görüşme imkanı sağlayan, tamamen yerli bir video konferans sistemi olarak kayıtlara geçti. Mobil platformlarda da çalışabilen HAVELSAN Diyalog, kurumların sunucularında çalıştığı gibi bulut ortamında da çalışabiliyor.

YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR

Sistem, sağladığı yüksek güvenlik ile önceliği güvenlik olan kritik kurumlar tarafından da kullanılabilmekte ve kullanıcı dostu arayüzü ile son kullanıcılara hitap ediyor.

KATILIMCI VE SÜRE SINIRI YOK

Yurt içi ve yurt dışında yaygınlaştırılması hedeflenen HAVELSAN Diyalog'un sağladığı yüksek verimlilik ile toplantı katılımcı sayısı ve süre sınırı olmadan güvenle iletişim kurabilmek mümkün.

UYGULAMA YÜKLEME ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Üstelik, Safari, Chrome, Opera, Firefox, Mozilla, Tizen ve Vivaldi gibi web tarayıcıları üzerinden erişilebilen uygulamayı kullanmak için herhangi bir uygulama yükleme zorunluluğu da bulunmuyor .

Emrah Özcan/İLKSAYFA