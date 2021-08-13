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Yerli VLP aşı adayında Faz-2 aşılamaları tamamlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Faz-1 aşamasında kendisinin de gönüllü olduğu virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşı adayında Faz-2 aşılamalarının tamamlandığını bildirdi.
Yerli VLP aşı adayında Faz-2 aşılamaları tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesinden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesiyle geliştirilen VLP aşı adayında bir etap daha geride kaldı. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma Faz-2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Varank, "Dünyada uygulamaya giren veya halen üzerinde çalışılan farklı aşılar var. Bunlardan bazıları yenilikçi teknolojileri barındırıyor. VLP aşı adayımız da inovatif yöntemle geliştirilen aşı adaylarından biri olarak dikkat çekiyor." ifadelerini kullandı. 

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformunu hayata geçirdiklerini anımsatan Varank, şu bilgileri verdi:

"VLP aşı adayımız bu platformdaki başarılı çalışmalardan bir tanesi. Dünyada klinik aşamaya gelmiş 5 VLP aşı adayı var. Bunlardan ikisi Kanada'da, biri Hollanda'da. Bir diğer VLP aşısı üzerinde Hindistan, ABD ve İngiltere ortaklaşa çalışıyor. Bu 5 aşı adayından biri de Mayda ve İhsan hocalarımızın çalışması."

"Potansiyeline inandık"
Varank, bu açıdan bakıldığında yerli VLP aşısının büyük bir potansiyel barındırdığını vurgulayarak, "Biz de Bakanlık olarak bu potansiyele inandık. 27 Mart'ta ilk klinik denemeleri başlayan Faz-1 çalışmasında TÜBİTAK Başkanı'mız Hasan Mandal ile birlikte gönüllü olarak yer aldık." değerlendirmesinde bulundu.

VLP aşı adayında Faz-1'in ardından Faz-2 aşılamalarının da başarıyla tamamlandığını belirten Varank, şunları kaydetti:

"Eylülde yerli VLP aşısının Faz-3 çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir yan etkiyle veya olumsuzlukla karşılaşmadık. İnsan denemelerinin Faz-3 aşamasında daha fazla gönüllüye ihtiyacımız olacak. Sağlık çalışanlarımız büyük özveriyle aşılamayı sürdürüyor. Elbette herkesin aşı olmasını mutlak surette tavsiye ediyoruz. Yerli aşıyı bekleyen vatandaşlarımızı da bu inovatif aşımız için gönüllü olmaya davet ediyoruz."

Sosyal medya hesabından paylaştı
Varank, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi. Eylülde başlayacak Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

DSÖ listesine girmişti
Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Kovid-19 aşı adayları listesinde yer aldı. 

VLP aşı adayının Bakan Varank ile TÜBİTAK Başkanı Mandal'ın gönüllü olduğu Faz-1 aşamasına 36 kişi katıldı. 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla birer farmakolog, immünolog ve istatistik uzmanından oluşan Bağımsız Veri İzleme Komitesi çalışmaları uygun buldu. Bunun üzerine Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna Faz-2 için başvuruda bulunuldu. 

Çalışma onayı alınarak 26 Haziran'da Faz-2 çalışmalarına 3 ayrı merkezde başlandı. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 349 gönüllüye aşılamalar iki doz olarak yapıldı. Aşılamalar, 8 Ağustos'ta tamamlandı. Yerli VLP aşı adayının, Faz-3 aşamasına ilişkin dosyasının eylülün üçüncü haftasında teslim edilmesi planlanıyor. 

Virüsü taklit ediyor
VLP aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir biçimde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor. 

Yerli VLP aşı adayının bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak tasarımında virüsün 4 yapısal proteininin de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu özelliğiyle yerli VLP aşı adayının virüse karşı çok daha etkili bir bağışıklık sağlaması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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