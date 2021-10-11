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Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı

Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı
Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.

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