Yerli x-ray tarama cihazı sayesinde 5 milyon dolar ülkede kaldı

Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.
11 Ekim 2021 Pazartesi 12:43
Türk savunma sanayisi bünyesinde yerli olarak geliştirilen, kurum ve kuruluşların girişinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında başarıyla görev yapan x-ray bagaj tarama kontrol cihazlarına yenileri eklenecek.
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