Yerli zekâ küpü üretti

Başkentli girişimci Mehmet Güçlü kızından ilham aldı, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunan zekâ küpü üretti. “Küp Tak” adını verdiği oyuncağın benzerlerinden farkı ise yerli ve milli olması.

Girişimci Mehmet Güçlü kızından ilham aldı yerli ve milli zekâ küpü üretti. Küp-tak adını verdiği oyuncağın benzerlerinden en büyük farkı ise yerli ve milli olması. Gazetemize konu hakkında konuşan Güçlü, zekâ küplerinin çocukları teknoloji bağımlılığından kurtardığını, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Ürünün patentini de alan Güçlü, bu oyuncak sayesinde ailelerin televizyon ve telefondan uzaklaşarak çocukları ile eğlenceli vakit geçirebileceklerini dile getirdi.

KIZI İLE BİRLİKTE TASARLADI

Mehmet Güçlü “küp-tak” adını verdiği yerli ve milli zekâ küpü üretti. Kızı ile birlikte oyun oynarken gereksinimden dolayı ortaya böyle bir icat çıkardıklarını belirten Güçlü, “Kızımla oyun oynarken, Küp-tak benzeri üretilen ithal oyuncakların bazı şekilleri yapmamızda yetersiz kaldığını gördük. Bunu nasıl daha pratik ve kullanışlı hale getirmeye çalışabiliriz diyerekten kızımla birlikte kalemle bir kâğıda çizimler yaparak bu işe başladık. Çizim tamamlandıktan sonra 3D yazıcı ile tasarladığımız ürünü çıkardık ve başarılı olduğunu gördük. Burada kızımın talep ve isteklerine ağırlık verdim”

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDAN KURTARIYOR

“Daha sonra kalıp aşamasına ve üretim aşamasına geçtik. Ürünü ürettikten sonra birçok anaokulu ve kreşler talepte bulundu. Daha sonra Türkiye’nin en büyük mağaza zincirlerinden biri olan MİGROS projemize inandı, ürün yerli ve milli olduğu için bize yardımcı olmak istediklerini söylediler ve destek vererek raflarda ürünümüze yer verdiler. Çocuklarımızı teknoloji bağımlılığından kurtarmak istedik. Bunu yaparken de kas gelişimlerini ve hayal dünyalarını harekete geçirmek istedik” diye konuştu.

PATENTİNİ DE ALDI

Zekâ küpünün çocukların gelişimine büyük katkı sağladığını ifade eden Güçlü, aynı zamanda ürünün patentini de aldığını ifade etti. Güçlü bir hayal olarak başlayan yolculuğun tüm Türkiye’de çocukların kullanıma sunulmasının gurur verici olduğunu söyledi.

TÜM TESTLERDEN BAŞARI İLE GEÇTİ

Çocukların zihinsel ve kas gelişimlerine katkı sunmak, hayal dünyalarını desteklemek amacıyla yola çıktığını ifade eden Güçlü, “Yapmak bizden destek Türk halkından. Yurt dışından gelen birçok ürün sağlık sorununa neden olabiliyor. Her şeyden önce çocuk sağlığı çok önemli, biz bunu kıstas aldık. Oyuncağın üretim aşamasında maliyetten hiçbir şekilde kısmadık. Türk Standartları Enstitüsü’ne ve diğer birçok kuruluşa gerekli başvuruları yaparak, ürün ile ilgili testleri yaptırdık onay aldık. Ürünün ham maddesi sağlık sektöründe kullanılan ham maddelerden oluşuyor” diye konuştu.

SINIRSIZ OYUN ALANI SUNUYOR

Başarının sırrını ise ticari kaygı gütmeden bu işe koyulması olduğunu söyleyen Güçlü, “Bizim için çocukların sağlığı her şeyden daha önemlidir. Çocuk bununla hem harf hem de rakam yapabiliyor. Sadece bununla da sınırlı kalınmıyor. Çocuk, kendi hayal dünyasına göre istediği bir objeyi küpler sayesinde yapabiliyor. Bir harfin bir uzay gemisine dönüşmesi ya da bir rakamın bir robota dönüşmesi mümkün. Benzeri diğer oyuncaklar, çocuğa sınırlı oyun alanı sunarken küpler çocuğun istediği harfi, rakamı ya da şekli yapabilmesini sağlıyor” dedi.



Emrah Özcan/HABERVAKTİM

Gazeteilksayfa.com