Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), sosyal medya hesabından Halime’nin fotoğraflarını kısa öyküsünü paylaştı.
Beslenme bozukluğu olan küçük Halime’yi tedavi ederek sağlığına kavuşturan YYD, bu mutluluğu paylaştıkları şu mesajla duyurdu:
“Halime dünyaya gelirken annesini yitirdi. Büyükannesi ile hayata tutundu ama 6 aylıkken akut malnutrisyona (beslenme yetersizliği) yakalandı. Çad-Sido Kliniğimize geldiğinde 4.6kg'dı, 2 aylık beslenme tedavisi ile 8.7kg oldu. İyilikle yaşa Halime…”
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