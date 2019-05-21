Yeryüzü Doktorları, Halime’yi hayata bağladı

Dünyanın birçok ülkesinde ‘sağlık’ götüren Yeryüzü Doktorları, beslenme sorunu olan Halime’yi de tedavi ederek, hayata bağladı.

Yeryüzü Doktorları Derneği (YYD), sosyal medya hesabından Halime’nin fotoğraflarını kısa öyküsünü paylaştı. Beslenme bozukluğu olan küçük Halime’yi tedavi ederek sağlığına kavuşturan YYD, bu mutluluğu paylaştıkları şu mesajla duyurdu: “Halime dünyaya gelirken annesini yitirdi. Büyükannesi ile hayata tutundu ama 6 aylıkken akut malnutrisyona (beslenme yetersizliği) yakalandı. Çad-Sido Kliniğimize geldiğinde 4.6kg'dı, 2 aylık beslenme tedavisi ile 8.7kg oldu. İyilikle yaşa Halime…”