28 Kasım’da Ankara Spor Salonunda Alperen Ocaklarımızın düzenlemiş olduğu Gençlik Kurultayı’na katıldık.

O gün Ankara, Anadolu’nun her köşesinden koşup gelen binlerce Alperenle doldu.

Ankara’nın manevi büyüklerinden Taceddin Sultan (k.s) hazretlerinin huzurunda buluştuk, Hocam Ahmed Yesevi’nin Alperenlik anlayışını günümüze uyarlayan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu yine topladı bizi etrafında.

Yeniden tekbirlerle felah bulduk, yeminlerimizi tazeledik, ülküdaşlık bağıyla birbirimize kenetlendik.

Tuğ gibi göğe kaldırdık şehadet parmaklarımızı! Fikirlerimizi haykırdık!

Gençlik kurultayımızın ana sloganı ‘’Yesevi’den Taceddin’e!’’ idi. Bu slogan aklıma çok şey getirdi…

Hocam Ahmed Yesevi yetiştirmişti Horasan Erenlerini de Anadolu’ya salmıştı. O Horasan Erenleri, Anadolu Alperenleri olmuştu. Anadolu Türk olmuştu, Anadolu onlarla İslâm olmuştu!

Onlar mazluma Eren iken zalime Alp oldular. Bir yandan ilim kuşanırken diğer yandan kılıç da kuşandılar! Adeta madde ve mananın Fatihi olmuşlardı.

Hocam Ahmed Yesevi’den kol kol gelen Alperenlik sancağı Sarı Saltuklar’dan, Hacı Bayramlara, Yunus Emrelerden Mevlanalara, Taceddin Sultanlardan nicelere nasip oldu.

Allah dostları ve onların Alperenleri bu vatanın en zorlu zamanlarında bile tükenmedi.

‘’Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası!’’

Muhsin Başkan da bu Alperenlik sancağından nasibini almış ve nicelerinin nasiplenmesine kurmuş olduğu Alperen Ocakları ile vesile olmuştur.

Alperen Ocaklarının ana hedefi ‘İLAYİ KELİMETULLAH İÇİN NİZAM-I ALEM’dir! Ocaklardaki Alperenler de bu hedef doğrultusunda yetiştirilir.

Hocam Ahmed Yesevi misali bugün de büyük Allah dostları Alperenlik sancağını şerefiyle taşımaktadırlar ve dergahlarında binlerce Alperen yetiştirmektedirler. Alperenler bu sancağın onların vesilesiyle kol kol geldiğini bilir ve Allah dostlarına son derecede hürmet ederler.

(Muhsin Başkanımız her gittiği yerin mübareğini ziyaret edip duasını almaya çok gayret ederek bizlere örnek olmuştur.)

Alperenler dini ve milli değerlerinin yegâne bekçisidir. Tertemiz Ehli Sünnet inancıyla sapık itikatlara geçit vermez ve bunların Anadolu’yu kirletmesine müsaade etmez.

Vatanı madden olduğu kadar manen de koruması gerektiğinin bilincinde olan Alperendir!

Alperenler yurt içinde ve yurt dışında küfrün işgal planlarına hakimdirler, mazlum soydaş ve dindaşlarını bunların tehlikesinden daima korumaya çalışırlar.

Alperenler bu milletin sigortasıdır. Bu yüzden dergahların ve ocakların devamlılığı esastır.

Bu kurultay umutlarımızı tazelemiştir.

İNŞALLAH YESEVİ’DEN TACEDDİN’E OLDUĞU GİBİ MUHSİN BAŞKAN’DAN DA NİCELERİNE ALPERENLİK NASİP OLUR.

ALPERENCE YAŞAYIP, ALPERENCE ÖLEBİLMEYİ MEVLAM KISMET EYLESİN!