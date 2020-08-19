Yeşil alanlar sahipsiz kaldı

Kuzey Ankara TOKİ konutları 1 ve 2. Etap’taki yeşil alanlar bir yılı aşkındır kaderine terk edildi. Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, “Bir yıl önceye kadar ANFA bakım yapıyordu. Şimdi ‘bölge bizim sorumluluğumuzda değil’ diyor. Bir yılda ne değişti” dedi.

Keçiören Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Ferhat Aygün, Kuzey Ankara TOKİ konutları 1. ve 2. Etap’taki yeşil alanların bir yılı aşkındır sahipsiz bırakılmasından yakındı.

BİR YILDA NE DEĞİŞTİ?

Muhtar Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketi ANFA tarafından 2019 yılına kadar bölgedeki yeşil alanların tüm bakım ve onarımının yapıldığını; ancak bölgeyle bir seneyi aşkındır hiçbir şekilde ilgilenilmediğini söyledi. Aygün, “2019 yılındaki yerel seçimlere kadar bu yeşil alanlar ANFA’nın sorumluluğundaydı. Buranın bakım, onarım, temizlenmesi işinin hepsini ANFA yapıyordu. Ancak seçimden sonra ANFA bakmamaya başladı. ANFA şimdi ‘bölge bizim sorumluluğumuzda değil’ diyor. Kimde diye soruyoruz ‘onu da bilmiyoruz’ diyorlar. Biz de: ‘Bir yıla kadar ANFA ilgileniyordu, bu sürede ne değişti?’ diye soruyoruz” ifadelerini kullandı.

TEHLİKE ARZ EDİYOR

Dik bir yamaçtaki yeşil alanların bakımsız bırakılmasından dolayı bölgedeki tehlikeye dikkat çeken Muhtar Aygün, “Yeşil alanlardaki ağaçlar aylardır sulanmıyor. Kuru otlar çoğaldı. Bu kuru otlar temizlenmesi lazım. Bir kıvılcım bölgede büyük bir yangına sebep olur. Çitler tahrip edilmiş durumda. Çocuklar yeşil alanların kenarındaki yolda oynuyor. Çocukların uçurumdan düşme tehlikesi var. Çitlerin bir an önce onarılması gerekiyor. Geceleri madde ve alkol bağımlıları burada cirit atıyor. Anlayacağınız burası çöplük oldu” dedi. Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çağrıda bulunarak, “Mansur Başkanımızdan yardım bekliyoruz. Eskisi gibi bölgeye Büyükşehir tarafından sahip çıkılmasını istiyoruz” sözlerini ekledi.

OSMAN AKDOĞAN-İLKSAYFA