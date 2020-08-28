Bilecik Pazaryeri’nin MHP’li Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in şalvar giyip toplamaya çıktığı yeşil altın şerbetçi otu merak konusu oldu. İnternette şerbetçi otu nedir, ne işe yarar, nerede yetişir sorularının cevabı aranıyor.

Bilecik Pazaryeri ’nin MHP’li Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in şalvar giyip toplamaya çıktığı yeşil altın şerbetçi otu merak konusu oldu. İnternette şerbetçi otu nedir, ne işe yarar, nerede yetişir sorularının cevabı aranıyor. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Zekiye Tekin kimdir , hangi partiden seçildi?

Zekiye Tekin… Türkiye onu 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilmesinin ardından şalvar giyip şerbetçi otu toplamasıyla tanıdı.

1978 Bilecik Pazaryeri doğumlu olan Zeynep Tekin, lise mezunu ve açık öğretimde üniversite okuyor.

2004 yılında sekreter olarak işe girdiği Pazaryeri Belediyesi’nde şimdi belediye başkanı. Zeynep Tekin, 2019 yerel seçimlerinde MHP’nin belediye başkan adayı oldu ve 1596 oy alarak (yüzde 40) başkan seçildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şalvarını giyerek, şerbetçi otu ve boncuk fasulye toplayan çiftçilere yardım etmesiyle adından sıkça söz ettiriyor.

ŞERBETÇİ OTU

Peki yeşil altın şerbetçi otu nedir , ne işe yarar , nerede yetişir ?

Şerbetçi otu Türkiye’de sadece Bilecik ilçesi Pazaryeri'nde yetişiyor.

Yeşil altın olarak nitelendirilen şerbetçi otu ilaç sanayisinde yani ilaç yapımında kullanılıyor.

Başkan Tekin bölge halkının tarımdan aldığı payı artırmak, ilçe sakinlerini bu alanda teşvik etmek ve ürünlerini tanıtmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.

Tekin, mesaisi dışındaki zamanının bir bölümünü şalvar giyip tarlada çiftçilere yardım ederek geçiriyor. Tarlalarda şerbetçi otu ve fasulye toplayıp, traktör kullanarak vatandaşlara yardımcı oluyor.

Tekin, en iyi yaptığı işlerden birinin belediyecilik, diğerinin çiftçilik olduğunu belirterek, "Orak da biçerim, burçak da yolarım, hasat mevsimlerinde ürün de toplarım. En güzel kısmı da günün yorgunluğunu sıcak bir çay içerek atmaktır." diyor.

Şerbetçi otunun hasadının eylül başına kadar süreceğini ifade eden Tekin, çiftçilerin "boncuk fasulye" hasadı mesaisinin de sürdüğünü anlatırken şunları kaydediyor:

"İlçemizde kadınlarımıza ve çiftçilerimize konserve fabrikası sözümüz vardı. Bunu yerine getirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 'Sosyal Destek Programı' (SODES) kapsamında proje hazırlayarak çalışmalara başladık. İlçemizde yetişen diğer ürünler için konserve, kurutma ve soğuk hava deposu çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçilerimize verdiğimiz sözün müjdesini vermiş olayım."

Şerbetçiotu bitkisi

Şerbetçiotu bitkisi Vikipedi gibi sözlüklerde ise şöyle anlatılıyor:

“Şerbetçiotu (Humulus lupulus), kendirgiller (Cannabaceae) familyasından Temmuz-Eylül ayları arasında yeşilimsi-beyaz renkli çiçekler açan, 2–5 m yüksekliğinde, sarılıcı gövdeli, iki evcikli otsu bir bitki türü.

Bitkinin gövdeleri ince, tırmanıcı, sarılıcı ve üzeri sert tüylerle örtülüdür. Yapraklar karşılıklı, uzun saplı ve yürek şeklindedir. Yaprakların da üst yüzeyleri sert tüylüdür. Erkek çiçekler yeşilimsi sarı renklerde ve bileşik salkım durumunda, dişi çiçeklerse yuvarlak kozalaklar halinde toplanmışlardır. Dişi çiçeklerin etrafında brahte ve brahtecik denilen geniş, oval taşıyıcı yapraklar ve bunların üzerinde de salgı tüyleri bulunur.

Türkiye'de, Bilecik-Pazaryeri çevresinde bu dişi çiçek durumlarını elde etmek için geniş çapta ekimi sürdürülmektedir.

Bitkinin sarımsı-yeşil kozalak görünümündeki dişi çiçek durumları kullanılır. Dişi durumlar Ağustos ayında toplanır ve gölgede kurutulur. Uçucu yağlar, acı maddeler, reçineler, mum, tanen taşırlar. Az dozlarda iştah açıcı, idrar arttırıcı, yatıştırıcı etkilere sahiptir. Fazla alınırsa bulantı ve kusma yapar. Bira imalinde kullanılmaktadır.”

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