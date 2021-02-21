Yeşil-Beyazlılar evinde kaybetmiyor

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibini 92-84 yendi.

Türkiye Basketbol Ligi 19. haftasında Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu’nda Manisa Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı’nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona çekişmeli geçen karşılaşmadan 92-84 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada en büyük farkı üç sayı çizgisinde(14/25 isabetle) yakalayan Yeşil-beyazlılar galibiyet sayısını da 10’a çıkardı.

Kaptan ilk yarıda takımını sırtladı

İlk çeyreğe etkili bir oyun ile başlayan yeşil beyazlı ekip, skor üstünlüğünü de ilk dakikalardan eline aldı. Kalan dakikaların düşük tempoda ve dengeli giden karşılaşmada son hücumda Özgür Şahin'le basketi kaydeden takım, çeyreği 22-20 önde bitirdi. İkinci çeyrekte ikili oyunlarla konuk ekip öne geçmeyi başarsa da dış atışlarla Kaptan Mustafa Baki Görür farkı eriterek takımını öne geçirmeyi başardı. İsabetli şutlarla farkı çift hanelere çıkartan Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 48-39 önde gitti.

Maçın kaderini üçlükler değiştirdi

Üçüncü çeyrekte yayın gerisinden performansını sürdüren kaptan Mustafa Baki Görür dışında Umar'dan da katkı alan Yeşil-Beyazlılar farklı üstünlüğü elinde tutmaya devam etti. Cevap vermekte gecikmeyen konuk ekip farkı 1’e kadar indirmeyi başarsa da Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu periyodu da 66-63 önde bitirmeyi başardı.

Son çeyrek savunmayı sertleştiren Yeşil-Beyazlılar karşısında konuk ekip 07.40 dakika kala skoru dengelemeyi başardı.(68-68). Ancak yayın gerisinden yakaladığı ritmi sürdüren Yeşil-Beyazlılar, arka arkaya 4 üçlükle skoru 88-81 getirdi. Kalan bölümde de skor üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 92-84 galip ayrıldı.