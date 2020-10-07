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Yeşil-Beyazlılar galibiyetle başladı

Geçtiğimiz yıl Erkekler 2. Lig A Grubu’nu namağlup tamamlayarak birinci lige çıkan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı, yeni sezona galibiyetle başladı.
Yeşil-Beyazlılar galibiyetle başladı

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Tokat GSK ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar çekişmeli geçen maçtan 34-32 galip ayrılarak lige iddialı bir giriş yaptı. Maçta 12 gol ile takımı en çok katkı veren Mikail Yıldırım olurken, Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı averajla beşinci sıraya yerleşti. İlçe genelinde spora, sporcuya ve alt yapı organizasyonlarına yapılan yatırımlar ile elde edile başarıların gençlerin spora ilgisini daha da arttığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu yıl bir üst ligde mücadele ediyoruz. Çıktığımız ilk maçta da önemli bir galibiyet elde ettik. Geçen yıl ki galibiyet serimizi bu yılda devam ettiriyoruz. Başta sporcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum” dedi.  

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Hentbol Takımı umut verdi
İlk maça galibiyetle başlamanın sezonun geri kalanı için olumlu bir hava oluşturduğunu ifade eden Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı Baş Antrenörü Cengiz Özenci, “ İnanıyoruz ki sporcularımız ve teknik heyetimizle birlikte geçen yıl olduğu gibi bu yılda başarıyla dolu bir sezon geçireceğiz” dedi.

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