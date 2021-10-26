  • BIST 1.508,850
  • Altın 549,15
  • Dolar 9,4665
  • Euro 11,0077
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 9 °C
»

'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası' hazırlanacak

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak bunların giderilmesine ilişkin Ar-Ge ve yenilik destek alanları belirlenecek.
'Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası' hazırlanacak

Ar-Ge ve yenilik desteklerinde öncelikli sektörler ve kritik teknolojilerin kesişim alanlarına odaklanılmasına yönelik "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak.

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, imalat sanayisinin katma değerli üretim yapabilmesi ve yenilikçi ürün geliştirme kapasitesinin artırılmasına yönelik Ar-Ge ve yenilik kabiliyeti güçlendirilecek.

Araştırma geliştirme kapasitesinin artırılması kapsamında, Ar-Ge ve yenilik destek sistemi, odaklı, araştırmadan ticarileştirmeye tüm süreci kapsayan, orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerine yönelik olarak farklılaşan ve sektörlerin ihtiyaçlarını ve gelişme potansiyellerini dikkate alan bir yapıya dönüştürülecek.

Ar-Ge ve yenilik destekleri, öncelikli sektör ve kritik teknoloji alanları kesişimine yoğunlaşacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde "Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritası" hazırlanacak. Böylelikle sektörlerin yeşil büyümeye ilişkin teknolojik ihtiyaçları ortaya konularak, bunların giderilmesine ilişkin Ar-Ge ve yenilik destek alanları oluşturulacak.

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi sağlanacak ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamı teşvik edilecek. Sanayi Doktora Programı kapsamında çağrıya çıkılarak doktora öğrencilerine destek verilecek.

Araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği içinde oluşturduğu yüksek teknoloji platformlarının ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma projeleri, Mükemmeliyet Merkezleri Programı kapsamında desteklenecek.

İhtiyaç duyulan bileşenler kamu eş finansmanıyla geliştirilecek

Yeni teknolojik ürünlerin ticarileştirilmesine hız kazandırmaya yönelik destek miktarı ve çeşitliliği artırılacak, desteklerin kamu alımları mekanizmalarıyla tamamlayıcılığı sağlanacak.

Bu çerçevede, kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla geliştirilmesine ilişkin projeler desteklenecek.

Büyük firmaların tedarikçisi konumundaki KOBİ'lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş finansman sağladığı "Siparişe Dayalı Ar- Ge Projeleri" için KOBİ destekleme programında çağrılara çıkılacak.

Küresel değer zincirinde daha yüksek katma değerli bir pay elde edilebilmesi amacıyla firmalara Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı'nın tanıtımı yapılacak ve alınacak başvurular değerlendirmeye tabi tutulacak.

Ar-Ge ve yenilik ekosistemine yönelik uygulanacak politikalarla gelecek yıl Ar-Ge harcamalarında özel sektörün payının yüzde 66,3'e, Ar-Ge personeli içinde özel sektörde istihdam edilenlerin payının yüzde 65,7'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göçün önlenmesi için Türkiye'nin kara sınırlarının yüzde 34'üne güvenlik duvarı örüldü26 Ekim 2021 Salı 11:39
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi26 Ekim 2021 Salı 10:14
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin bağımsızlığına saygı duymayan hiç kimse bu ülkede barınamaz26 Ekim 2021 Salı 10:08
  • Kandil’den 600 yeni adam talimatı26 Ekim 2021 Salı 10:06
  • Merhum Özdemir Bayraktar için mevlit okutuldu26 Ekim 2021 Salı 09:58
  • KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Başbakan, göreve devam etmek istemediğini söyledi26 Ekim 2021 Salı 09:42
  • KOBİ'lerin Ar-Ge harcamaları ve ihracat içindeki payının artması hedefleniyor26 Ekim 2021 Salı 09:38
  • Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon: 13 gözaltı26 Ekim 2021 Salı 09:35
  • Erzurum ve Kars'ta kar yağdı, Palandöken beyaza büründü26 Ekim 2021 Salı 09:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi26 Ekim 2021 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti