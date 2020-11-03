Yeşil sahaların devleri borsada kayıplara oynadı

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen ay yatırımcısına kaybettirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artış ve yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin piyasalar üzerindeki baskısı, futbolcularda çıkan Kovid-19 vakaları, bilançoların kötü gelmesi, liglerdeki puan kayıpları ekim ayında futbol kulüplerinin başarısız bir performans sergilemesine neden oldu.

Ekimde yatırımcısına İtalyan SS Lazio yüzde 26,5, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 17,9, diğer bir İtalyan ekibi Juventus yüzde 14,1, Portekiz ekibi SL Benfica yüzde 6,8, Hollanda ekibi AFC Ajax yüzde 6,6, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 6,1 ve Fransız ekibi Olympique Lyonnais yüzde 5,9 kaybettirdi.

Manchester United'ın kar ve gelirlerindeki gerileme ve maaşlarda kesintiye gideceğine dair haberlerle hisseleri geçen ay yatırımcısına kaybettirirken, analistler, Juventus ekibinde forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testisinin pozitif çıkması ve Juventus'un, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) puan kayıpları yaşamasının kulübün hisselerinin gerilemesinde rol oynayan önemli faktörler arasında olduğunu vurguladı.

Kulüpler, yılın 10 ayında da yatırımcısına kaybettirdi

7 futbol kulübü, hisse senedi piyasasında yatırımcısına yılın 10 ayında da kaybettirdi.

Yıl genelinde kulüplerin Kovid-19 salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayacağına dair beklentiler ve liglere ara verilmesi nedeniyle kulüplerin ekonomik kayba uğrayacağına dair öngörüler, kulüplerin hisse performansını olumsuz etkiledi.

Salgın nedeniyle yıl içerisinde maç günü ve yayın gelirlerini kaybeden birçok kulüp, futbolcu ve personel maaşında indirime giderken, bazı çalışanlarını da ücretsiz izne çıkarmak zorunda kaldı.

Real Madrid, Barcelona, Borussia Dortmund ve Juventus başta olmak üzere birçok kulüp, oyuncularının maaşlarında kesintiye gitti.

Salgına yönelik tedbirler kapsamında birçok ligde spor müsabakalarının ertelenmesi ya da seyircisiz oynatılması kararı alınması da kulüplerin maç günü gelirlerinin azalması riskini beraberinde getirdi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 27,7, Manchester United'ın hisseleri yüzde 31,5, Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 37,9, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 39,8, Juventus'un hisseleri yüzde 41,4, SL Benfica'nın hisseleri yüzde 42,8 ve Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 52,1 değer kaybetti.