  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Yeşil sahaların devleri hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimine girdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, geçen ay hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimi gösterdi.
Yeşil sahaların devleri hisse senedi piyasalarında toparlanma eğilimine girdi

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, martta hisse senedi piyasalarında Olympique Lyonnais, SS Lazio, SL Benfica ve AFC Ajax, yatırımcısına kazandırırken, Borussia Dortmund, Juventus ve Manchester United kaybettirdi.

Olympique Lyonnais'in hisseleri mart ayında yüzde 10,3 arttı. Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) zirve mücadelesine devam eden Olympique Lyonnais'in yeşil sahalardaki başarılı performansı hisselerine de yansıdı.

İtalyan ekibi SS Lazio'nun hisseleri geçen ay yüzde 2,5 değer kazandı. Teknik Direktör Simone İnzaghi'nin takımdaki görevine devam edebileceğine yönelik beklentiler SS Lazio'nun hisselerini olumlu etkiledi.

Basında futbolcu Diego Costa'yla anlaşma imzaladığına dair haberlerin yer aldığı Portekiz ekibi SL Benfica martta yatırımcısına yüzde 1,3, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) zirvede bulunan AFC Ajax da yüzde 1 kazandırdı.

Manchester United'ın hisseleri martta yüzde 16,6 değer kaybetti
Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri martta yüzde 1,5 değer kaybetti. Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) şampiyonuk yarışından uzak bir performans sergiliyor.

Diğer bir İtalyan ekibi Juventus'un hisseleri, geçen ay yüzde 5,2 düşerken, analistler, Juventus'un İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluk yarışında geriye düşmesi ve Teknik Direktör Andrea Pirlo ile sıkıntılar yaşadığına dair haberlerin kulübün hisse performansını olumsuz etkilediğini söyledi.

İngiliz ekibi Manchester United'ın hisseleri bu dönemde yüzde 16,6 değer kaybetti. Manchester United'ın sahibi Glazer ailesinin kulüpteki hisselerinden 96 milyon dolarlık bölümünü sattığına dair haberler, hisse performansını etkileyen önemli bir faktör oldu.

Kulüpler, yılbaşına göre kötü bir performans sergiledi
Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüpleri, hisse senedi piyasalarında yılbaşına göre kötü bir performans sergiledi.

Bu dönemde Olympique Lyonnais'in hisseleri yüzde 8,8 ve SS Lazio'nun hisseleri 2,8 artarken, Borussia Dortmund yüzde 0,2, AFC Ajax yüzde 1,7, Juventus yüzde 3,7, Manchester United yüzde 6 ve SL Benfica yatırımcısına yüzde 9,2 kaybettirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin ilk "Yataklı Lüks Tren Turu" 40 milyon avro yatırımla başlıyor02 Nisan 2021 Cuma 15:19
  • Türkiye otomotiv pazarı ilk çeyrekte yüzde 60 büyüdü02 Nisan 2021 Cuma 15:18
  • Rusya'dan Twitter'a para cezası02 Nisan 2021 Cuma 14:53
  • Bakan Karaismailoğlu: Bölgemizi yükselen Avrasya ve Afrika coğrafyasının ticari kavşak noktası haline getireceğiz02 Nisan 2021 Cuma 13:12
  • Türkiye KARDEMİR ile başlayan ağır sanayi yolculuğunda 84. yılı geride bıraktı02 Nisan 2021 Cuma 13:12
  • Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak02 Nisan 2021 Cuma 13:11
  • Türk şirketinden savunmada kıtaları aşan ortaklık02 Nisan 2021 Cuma 13:10
  • Gemi ve yat martta ihracatını en fazla artıran sektör oldu02 Nisan 2021 Cuma 11:35
  • Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmininde revizyonlar art arda geldi02 Nisan 2021 Cuma 11:35
  • Martta en çok karnabaharın fiyatı arttı02 Nisan 2021 Cuma 11:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti